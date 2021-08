Covid scuola, tamponi rapidi e test salivari nelle scuole romane, lo propone Farmacap

Test salivari e antigenici a tappeto agli studenti a partire da settembre nelle farmacie romane. La proposta è di Farmacap, società partecipata del comune di Roma che gestisce 45 farmacie nella Capitale. Il commissario straordinario di quest’ultima, Jacopo Marzetti, ha spiegato all’Adnkronos come il progetto possa fare da apripista proprio partendo da Roma.

Un progetto, chiaramente finalizzato a evitare la diffusione del virus e garantire il rientro a scuola in sicurezza con la didattica in presenza. “Dopo uno screening di massa prima della riapertura si potrebbe procedere all’effettuazione settimanale a campione di tamponi rapidi o test salivari per evitare la diffusione del virus” spiega Marzetti.

Farmacap si rende inoltre disponibile a garantire la distribuzione nelle scuole di kit contenenti mascherine Ffp2 e gel disinfettanti per tutti gli studenti romani, mettendo a disposizione anche le centinaia di dipendenti, utili per l’effettuazione dei test.