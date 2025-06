Da settembre, basta con gite scolastiche e viaggi di istruzione

Accompagnare gli alunni in visite e viaggi è estremamente pericoloso per il docente accompagnatore per i rischi a cui egli va incontro su cui spesso purtroppo è poco documentato. Ora il Ministro parla di diaria per i docenti accompagnatori, ma nella misura in cui la istituisse ( cosa di cui dubitiamo, del resto dovrebbe essere prevista nel CCNL) sarebbe irrisoria e comunque forfettaria a salvaguardia non del docente, bensì del mercato che gira intorno al turismo scolastico.

Certo una diaria non potrebbe compensare un lavoro che prevede una responsabilità continuativa per la vigilanza degli studenti h 24.

SBC nel ribadire ormai l’inattualita’ di tali iniziative, invita a settembre per l’a.s. 25/26 a disertarle e di dichiararlo fin dalla prima seduta del Collegio dei docenti.

Sarebbe una protesta politica contro le basse retribuzioni a fronte dei nuovi carichi di lavoro degli insegnanti e il miglior modo per onorare i due insegnanti morti quest’anno proprio nello svolgimento di queste attività.

La professionalità del docente nulla ha a che fare con la guida o l’accompagnatore turistico ne’ con la sorveglianza di adolescenti in piena tempesta ormonale in libera uscita nelle camere e nei letti degli alberghi in Italia e all’estero.



Libero Tassella, SBC (Scuola Bene Comune)