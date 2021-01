Dati Covid: 13 mila contagi, Rt sotto 1. Azzolina: notizia importante, anche per la scuola

Dati Covid del 23 gennaio: si segnalano nuovi 13.331 contagi, 488 decessi, per un totale di 286.331 tamponi nelle ultime 24 ore.

A livello generale dalla Cabina di Regia che ha esaminato i dati Covid delle ultime 2 settimane, arrivano queste indicazioni:

“Lieve diminuzione dell’incidenza del contagio nel Paese. Tuttavia è una incidenza lontana dal tracciamento dei casi a livello delle diverse regioni, dunque l’epidemia non è ancora sotto controllo. Se non si riesce a tracciare si fa mitigazione ma non si fa contenimento. L’Rt medio è a 0.97, in diminuzione. Le misure prese hanno avuto un loro effetto. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è attorno alla soglia critica del 30%.” Lo afferma il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

La dichiarazione di Azzolina

I dati del report di monitoraggio dell’ISS vengono commentati anche dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che sui social dichiara:

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice Rt nazionale è sceso sotto 1. Dobbiamo restare prudenti, rispettare le regole ed essere molto, molto responsabili, ma è una notizia importante, anche per la scuola.

Le ordinanze di Speranza

Oggi intanto è arrivata anche la firma del Ministro della Salute Speranza alle nuove ordinanze che decretano le modifiche alle zone di colore del Paese a partire da domenica 24 gennaio, rendendo la situazione come segue:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;

Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana; area arancione : Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;

: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta; area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

l bollettino del 23 gennaio

Nuovi positivi: 13.331

Decessi: 488

Tamponi: 286.331

Terapia intensiva: 2.386

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 174

Totale casi: 2.455.185

