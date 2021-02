DDI, PTOF, valutazione, tutti i corsi gratuiti nella piattaforma della Tecnica della Scuola

Mentre le scuole continuano a dividersi tra la didattica in presenza e la didattica a distanza e in questi giorni concentrano le attenzioni sugli scrutini di chiusura quadrimestre, con tutte le criticità legate ad una valutazione che deve fare i conti, spesso, con un numero ridotto di prove in presenza, La Tecnica della Scuola rilancia l’iniziativa Progettare una scuola nuova, la piattaforma digitale gratuita che supporta docenti e dirigenti nel lavoro didattico e riorganizzativo con un pacchetto di corsi di formazione. Un ventaglio completo, per rendere efficiente la scuola sul fronte DDI, valutazione, PTOF, PAI, PIA, competenze trasversali, inclusività e molto altro.

La piattaforma digitale gratuita

Con 100 ore di formazione gratuita, il quotidiano online di tecnica scolastica, che è anche ente formatore accreditato dal MI, mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado i propri formatori, le cui video lezioni sono disponibili sulla piattaforma a questo link.

L’attestato

A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato all’utente un attestato valido anche ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio del corpo insegnante.

I contenuti dei corsi

Con questa iniziativa intendiamo supportarti nella programmazione di classe, nel nuovo curricolo di Educazione civica, nella progettazione dei Pcto, nella didattica digitale integrata; nella valutazione degli apprendimenti; nella certificazione delle competenze; e in ogni altro aspetto della scuola nell’emergenza e nella post emergenza Covid.