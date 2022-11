Decreto Aiuti quater, 100 milioni per il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: 85,8 milioni per i docenti e 14,2 per gli ATA

Decreto Aiuti quater, 100 milioni per il fondo per il miglioramento dell’offerta...

Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Il provvedimento, entrato in vigore il 19 novembre 2022, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni.

Il Capo III – Disposizioni finanziarie e finali contiene, all’art. 14, un’importante misura per quanto riguarda il comparto istruzione. Infatti, il comma 3, così recita:

“3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente: «606-bis. Per l’anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l’anno 2022 è autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.».

Questo stanziamento fa seguito all’accordo poitico sottoscritto il 10 novembre 2022 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali del Comparto istruzione e ricerca. In pratica, è previsto un finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per il solo anno 2022 ad integrazione delle risorse contrattuali per il triennio 2019-2021.

In base a tale accordo, tali risorse saranno destinate alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale docente e ATA. Nel dettaglio, 85,8 milioni di euro sono per il personale docente e 14,2 milioni di euro per il personale ATA.

Tali risorse, come evidenzia la FLC CGIL, saranno oggetto della fase contrattuale in corso con l’ARAN dopo che lo scorso 11 novembre è stato sottoscritta la preintesa sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2019-2021.

