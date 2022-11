Contratto scuola, ecco gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale Ata [TABELLE]

Il rinnovo del contratto scuola per il triennio 2019-2021 è stato firmato dalle parti nella sua sezione economica. La Tecnica della Scuola pubblica l’ipotesi di accordo definitivo firmato oggi all’ARAN dalle organizzazioni sindacali e dal Ministero. Di seguito le tabelle con tutti gli aumenti che saranno erogati nel mese di dicembre:

“Siamo nella condizione di far partire una parte degli aumenti contrattuali e degli arretrati già dai primi di dicembre. La scuola otterrà un ristoro”. Questo è quanto ha dichiarato Ivana Barbacci, segretaria Cisl scuola, nella diretta della Tecnica della Scuola Live. “Ci sarà una seconda parte di aumenti, arriveremo a 128 euro medi lordi” ha aggiunto Ivana Barbacci.

“La trattativa non è un successo eclatante ma è una boccata di ossigeno per tutto il comparto della scuola, è un punto di arrivo. In un momento così difficile con un’inflazione al 12% bisogna ancora lavorare per trovare i soldi in finanziaria e bisogna a lavorare per la parte giuridica, che dobbiamo negoziare già dal prossimo 15 novembre. In quel contesto ci occuperemo di personale Ata, per poi andare a chiudere il contratto nel più breve tempo possibile”. A dichiararlo il segretario Uil scuola Giuseppe D’Aprile, a conclusione della trattativa con l’Aran, ai microfoni di Tecnica della Scuola Live.

TESTO UFFICIALE – Ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021

All’interno del documento, oltre le tabelle del personale docente e Ata (riportate sopra), anche quelle riguardanti il personale dell’AFAM.