Detrazioni fiscali 2025, rientrano le spese di iscrizione al TFA sostegno, il contributo per le preselezioni e la spesa per il corso di preparazione ai test universitari?

Dal 15 maggio scorso, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla Precompilata 2025 e sempre da tale data è possibile accettarla, modificarla e inviarla direttamente tramite l’applicazione web.

L’ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate è fissato al 30 settembre.

Tra le spese che è possibile portare in detrazione ci sono anche le spese universitarie.

Spese universitarie inserite nella Precompilata 2025

Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dalle Università relativi a contributi, tasse d’iscrizione e tasse regionali sostenute con riferimento all’immatricolazione e all’iscrizione a:

corsi di istruzione universitaria

corsi universitari di specializzazione

corsi di perfezionamento

master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati

corsi di dottorato di ricerca.

Sono incluse nella dichiarazione precompilata anche le spese sostenute per:

ricongiunzione di carriera

iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena

frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale

trasferimenti di ateneo

passaggi di corso

test d’ammissione.

Dal 2016, l’Agenzia acquisisce anche i dati dei rimborsi di spese universitarie erogati da soggetti diversi dalle università, nonché i dati dei rimborsi delle spese universitarie comunicati dal sostituto di imposta nella CU del contribuente nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – Art. 51 Tuir”.

Spese per l’iscrizione al TFA sostegno

Sono stata ammessa a un corso di sostegno Tfa per insegnanti. Si possono portare in detrazione nel modello 730, come spese scolastiche, la quota per l’iscrizione e le rette per la frequenza del corso?

A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate, sulla rivista Fisco Oggi.

Nella risposta viene chiarito che le somme pagate sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, quali spese per istruzione universitaria, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e del TUIR.

Rientrano in tale tipologia di spesa anche quelle sostenute per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249/2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nella risposta al quesito viene rbadito che per poter ottenere la detrazione è necessario che la spesa in questione sia sostenuta o con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Corsi di preparazione ai test di accesso universitari e contributo per la preselettiva

Sempre sulla rivista Fisco Oggi c’è il seguente quesito: “i costi sostenuti per i corsi di preparazione ai test di accesso universitari sono agevolabili o detraibili?”

In proposito, nella risposta viene precisato che “per quanto concerne il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, con la risoluzione n. 87/E del 2008 si ritiene che il relativo onere sia detraibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso al corso universitario“.

Quindi, il contributo alla preselettiva per accedere ad un corso universitario si può portare in detrazione. Diverso è invece il discorso per la spesa per l’eventuale corso di preparazione ai test: questa infatti non può rientrare tra le spese detraibili, in quanto non rappresenta una spesa per frequenza di corsi di istruzione universitaria.