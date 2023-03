Didacta 2023, oggi si celebra il Montessori Day: tutti gli appuntamenti in programma

Oggi, venerdì 10 marzo è l’ultimo giorno di Fiera Didacta Italia. Sono state tre giornate ricche di approfondimenti, formazione, ospiti e molto altro.

E proprio per l’ultimo appuntamento Didacta celebrerà per il secondo anno consecutivo la figura di Maria Montessori, innovatrice della scuola e pensatrice di forte attualità. Una giornata no stop in cui sarà possibile approfondire la sua storia, i suoi ideali e la modernità di questa straordinaria donna, creatrice di un nuovo modello didattico.

Ecco alcuni eventi della giornata:

STEAM nella scuola dell’infanzia: una proposta di Maria Montessori

Verso un primo ciclo di istruzione a metodo Montessori

Montessori e coding: possibili convergenze

I problemi nella geometria montessoriana

PROGRAMMA 10 MARZO

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Sicilia, sarà presente per la prima volta alla Fiera Didacta Italia allo stand C27 (padiglione Cavaniglia), nella sezione dedicata all’editoria e alla stampa di settore.

Per chi si registrerà presso il nostro stand, saranno subito disponibili in omaggio il corso online di sei ore “Strategie educative efficaci per l’insegnante di oggi”, tenuto dal formatore Giovanni Morello, e una pratica shopper in cotone!

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Italia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal Mim, saranno molteplici, da interviste itineranti a momenti di approfondimento con formatori ed esperti sui temi più disparati.