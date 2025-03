Didacta Italia 2025, dal 12 al 14 marzo torna la più importante Fiera sull’innovazione della scuola

Dal 12 al 14 marzo 2025 torna Didacta Italia, il più importante evento fieristico dedicato all’innovazione scolastica, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze. Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione offrirà ai docenti un’esperienza formativa completa e stimolerà il dibattito tra istituzioni, imprese, insegnanti e dirigenti scolastici.

L’edizione 2025 prevede 2.300 eventi per insegnanti e personale scolastico di ogni ordine e grado. Il programma scientifico, curato da INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, include 487 eventi formativi, suddivisi tra 231 workshop e 256 seminari. Novità di quest’anno è la suddivisione degli eventi per aree tematiche, che spaziano dalla creatività al pensiero critico, dall’orientamento agli ambienti immersivi e alle metodologie innovative.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito parteciperà con un ampio calendario di eventi e un’area dedicata al padiglione Spadolini, fornendo informazioni su progetti e iniziative. Torna anche Didacta Università e Alta Formazione nei padiglioni Fureria e Basilica, con il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori impegnati in seminari e workshop sulla didattica universitaria.

La Regione Toscana avrà uno spazio di 290 mq nel Padiglione Le Ghiaie, con 30 eventi dedicati a educazione alla parità di genere, inclusione e istruzione professionale. Il Comune di Firenze sarà presente con stand, laboratori e seminari in collaborazione con Fondazione MUS.E. Anche la Camera di Commercio di Firenze e Unioncamere italiana proporranno servizi di orientamento e supporto alla creazione d’impresa.

L’edizione 2025 ospiterà 520 espositori (+21% rispetto al 2024) su un’area di 50mila mq, con aziende del settore educativo e tecnologico. Didacta Italia celebrerà i 100 anni di INDIRE, storico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione e Agenzia italiana Erasmus+. Per l’occasione, il 12 marzo il Teatro Verdi di Firenze ospiterà un concerto dell’Erasmus Orchestra con 50 giovani musicisti europei. L’evento sarà gratuito previa registrazione.

“La Toscana vuole essere sempre più terra dell’istruzione del futuro”, ha commentato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che si presenta a Didacta Italia con uno spazio di 290 mq e un programma di 30 eventi. “E’ un evento di cui siamo orgogliosi e ci consente di ribadire quanto sia necessario investire sulla scuola e mantenere alta l’attenzione sul fronte della formazione dei più giovani, cittadini del domani”, ha detto la sindaca Sara Funaro. “Didacta Italia rappresenta un momento significativo per promuovere e condividere con dirigenti e docenti l’innovazione in ambito didattico e organizzativo”, ha affermato Francesco Manfredi, presidente di Indire. L’istituto organizza 146 seminari e workshop su temi come la nuova filiera tecnico professionale ‘4+2’, l’uso delle tecnologie abilitanti e la sfida dell’intelligenza artificiale.