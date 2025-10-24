Didacta Trentino, 8mila presenze a Riva del Garda: ecco quando sarà l’edizione 2026 a Firenze

Didacta Italia – Edizione Trentino ha chiuso i battenti oggi, 24 ottobre, a Riva del Garda, registrando un grande successo di partecipazione del mondo della scuola che ha sfiorato le 8.000 presenze. Questa dodicesima edizione si conferma come l’evento nazionale di riferimento per il futuro del sistema scolastico italiano, un luogo d’incontro e contaminazione di esperienze, e un successo che ha visto il Trentino quale importante laboratorio di confronto e innovazione educativa.

Grande entusiasmo

L’Assessore all’istruzione della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, ha espresso grande soddisfazione per l’esito: “Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione trentina di Didacta Italia, che ci ha regalato tante soddisfazioni e grandi emozioni”. Ha sottolineato che “Il risultato è andato oltre ogni aspettativa: abbiamo registrato un’ampia partecipazione e, soprattutto, la soddisfazione di chi ha preso parte ai numerosi eventi formativi che in questi tre giorni hanno messo al centro la scuola, l’innovazione e la ricerca”.

L’edizione si è conclusa con un importante convegno internazionale dedicato alle piccole scuole, un tema che per il Trentino possiede un valore profondo. La scelta di portare Didacta in Trentino è stata motivata proprio dai territori di montagna, affinché la regione, con la sua ricchezza e peculiarità, potesse raccontarsi e al contempo aprirsi al confronto con modelli educativi e organizzativi sperimentati altrove. Didacta Italia ha dimostrato di essere un’occasione di crescita collettiva che rafforza l’impegno del Trentino a essere un punto di riferimento nazionale nel campo della formazione.

Il risultato più che positivo di questo quarto spin off è stato evidenziato anche da Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, che ha aggiunto: “Con grande soddisfazione chiudiamo questa dodicesima edizione con un risultato più che positivo che conferma la centralità di Didacta Italia come l’evento nazionale di riferimento per il futuro del sistema scolastico italiano”. Becattini ha rivolto un ringraziamento alla Provincia autonoma di Trento, al Comitato organizzatore, a Didacta International, a INDIRE e IPRASE, agli espositori e a quanti hanno contribuito, sottolineando la consapevolezza che lavorando insieme per un progetto comune si possa costruire una scuola all’avanguardia e all’altezza delle sfide del nostro tempo. Ha infine dato appuntamento per la prossima edizione nazionale che si terrà alla Fortezza da Basso: “Vi aspettiamo a Firenze alla prossima edizione nazionale che si svolgerà alla Fortezza da Basso dall’11 al 13 marzo 2026”.

Il tema dei “confini”

Le istituzioni di ricerca hanno contribuito con riflessioni fondamentali per il dibattito educativo. Francesco Manfredi, Presidente di INDIRE, ha spiegato che l’Istituto ha proposto una riflessione articolata sul tema dei “confini”, che devono essere al contempo responsabilmente tutelati e attraversati, per garantire alle comunità arricchimento e produzione di senso di appartenenza”. Questo tema è stato applicato ai confini delle aree interne (con la tutela di piccole scuole e plurilinguismo), alla riforma della formazione tecnica e professionale (per attraversare il confine tra formazione e lavoro), e all’educazione all’inclusione (per superare i confini delle differenze di genere e viverle come una ricchezza). Anche Angelo Paletta, Presidente del Comitato tecnico scientifico di IPRASE, ha confermato che Didacta Italia, edizione Trentino, è stata pienamente in linea con gli obiettivi prefissati e che la partecipazione è andata oltre le attese. IPRASE è stato protagonista nell’organizzazione e attraverso numerose iniziative che hanno dato voce agli assi strategici di ricerca, toccando temi come la lotta alla dispersione scolastica, la promozione delle competenze digitali e numeriche, la valutazione formativa, il benessere scolastico, il multilinguismo, le sfide delle piccole scuole legate ai cambiamenti demografici e il ruolo centrale della dirigenza scolastica. L’edizione ha restituito entusiasmo e la consapevolezza che “investire nella scuola significa investire nel futuro del nostro territorio”.

Il valore dell’evento è stato ampiamente riconosciuto anche dal settore privato. Christian Fanizzi, CEO di Wacebo (Sponsor Gold), ha affermato: “Abbiamo sempre partecipato a Didacta Italia perché crediamo nel valore e nella forza di questo evento capace di attrarre di volta in volta i principali protagonisti di settore, grazie a proposte sempre nuove e di alto profilo. Anche questa edizione trentina ci ha dato ottimi risultati”.

A questo si aggiunge il commento di Adriana Colossio, Direttrice Exams del British Council Italy and France (Sponsor Silver), che ha dichiarato: “Siamo felici di aver rinnovato il nostro impegno come partner in questa edizione di Didacta in Trentino. È stata una edizione molto produttiva che ci ha permesso di creare nuove sinergie territoriali e di interfacciarci con un pubblico attento e altamente qualificato”.