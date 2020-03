Didattica a distanza per alunni disabili, ecco il gruppo di lavoro per l’inclusione

Didattica a distanza per alunni disabili, ecco il gruppo di lavoro per...

Il Ministero dell’Istruzione, ha pubblicato il decreto relativo alla costituzione del gruppo di lavoro per sostenere le attività relative alla pagina web del sito istituzionale del Ministero dedicata alla didattica a distanza per gli alunni disabili.

Tale gruppo, che opererà esclusivamente in via telematica, resterà attivo fino alla fine dell’emergenza coronavirus, in modo da accompagnare durante questo periodo gli studenti con disabilità.

Ricordiamo che all’interno della sezione Inclusione, sono presenti riferimenti normativi, condivisione di esperienze didattiche, link utili, webinar.

Nel canale dedicato sono anche messe a disposizione, gratuitamente, piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza, grazie ai contributi di privati che hanno risposto alla call lanciata dal Ministero dell’Istruzione.

Didattica a distanza per gli alunni disabili: le istruzioni del Miur

Contestualmente, ricordiamo le indicazioni operative che il Ministero ha fornito per la didattica a distanza per gli alunni disabili.

Il suggerimento principale è quello di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia stessa, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

Inoltre, un aspetto centrale della nota è quella di rimarcare l’impegno non solo del docente di sostegno, ma anche degli altri insegnanti della classe, a mantenere un feed back con lo studente disabile.

