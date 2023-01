Didattica della geometria, la confusione tra perimetro e area è molto comune negli alunni: come superarla?

Dalle esperienze e dalle lezioni di Emma Castelnuovo una delle cose più sorprendenti e, nello stesso tempo innovative, è lo stimolo ad osservare e guardarsi intorno.

Nei volumi “Documenti di un’esposizione matematica” , “Pentole, ombre e formiche”, “Officina matematica” e “Didattica della matematica” questo stimolo è particolarmente evidente nella descrizione dell’argomento “area e perimetro”. Emma Castelnuovo in questa trattazione cerca di sciogliere uno dei nodi cruciali della geometria ovvero la confusione che spesso i bambini fanno tra perimetro e area all’inizio del ciclo scolastico secondario di I grado.

Un classico errore, ad esempio, è di dividere per 4 l’area del quadrato al fine di ottenere la lunghezza del lato. L’innovazione introdotta su questi temi da parte di Castelnuovo è proprio il trattare questi due argomenti congiuntamente (ovvero relativamente allo stesso problema). VAI AL CORSO

Nel corso dell’appuntamento formativo si partirà dalle esperienze e dalle lezioni di Emma Castelnuovo. Una delle cose più sorprendenti e, nello stesso tempo innovative, del metodo Castelnuovo è lo stimolo ad osservare e a guardarsi intorno. In diversi suoi lavori, questo stimolo è particolarmente evidente nella descrizione dell’argomento “area e perimetro”.

Perché usare i software di matematica per affrontare l’argomento? Perché i software di matematica dinamica sono progettati per gli studenti e per i docenti con interfacce abbastanza semplici, all’interno delle quali ogni studente può esplorare la matematica in modo attivo e interattivo.

Infatti è possibile partire da una figura geometrica o anche da un’equazione sullo schermo per ottenere un oggetto da manipolare. Inoltre gli studenti non si limitano a riconoscere forme geometriche già strutturate bensì hanno a disposizione tutti gli enti geometrici per costruire nuove figure e proprio come avveniva nei materiali dinamici della Castelnuovo, possono anche procedere con delle trasformazioni di queste figure mantenendo alcuni vertici fissi e uno mobile così da cogliere le proprietà, le analogie e le differenze tra i poligoni che vengono studiati nelle scuole.

Le nuove tecnologie si inseriscono a pieno titolo nel filone costruttivistico, in cui i ragazzi sono gli attori principali del processo di apprendimento e procedono a una costruzione personale e attiva del proprio sapere a partire dai propri interessi e dalle proprie motivazioni.

Il corso

Su questi argomenti il corso Perimetro e Area, figure equivalenti e isoperimetriche, a cura di Marco D’Errico, in programma dal 2 febbraio.

Uno degli aspetti che sarà affrontato in questi webinar sarà relativo a quadrilateri isoperimetrici ma non equivalenti con un relativo problema di massimo. L’argomento sarà trattato sia in forma laboratoriale (con cartoncini colorati si possono costruire i rettangoli isoperimetrici che hanno il semiperimetro di 12 cm) e disporli su un diagramma cartesiano.

Le proposte della Tecnica della Scuola nell’ambito della formazione

Quali corsi? A chi sono rivolti?

La Tecnica della Scuola, che opera nel settore scolastico da oltre 70 anni al fianco di docenti e personale, dal 2012 è ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione. La Casa Editrice propone un’ampia offerta formativa tra webinar dedicati ai docenti che vogliono aggiornarsi o approfondire specifiche tematiche, percorsi in e-learning, certificazioni, corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi per aspiranti docenti e dirigenti.

Come iscriversi?

I corsi, a cui è possibile iscriversi anche sulla piattaforma Sofia, sono acquistabili con Carta del Docente. Al termine di ogni percorso è prevista l’emissione di un attestato di partecipazione.

Chi tiene i corsi?

I corsi organizzati dalla Casa Editrice sono in costante aggiornamento, per rispecchiare le reali e concrete esigenze di docenti e dirigenti o aspiranti tali. Queste sono individuate da un team di esperti e formatori con competenze consolidate nel campo della formazione, pronto a garantire supporto costante per i partecipanti ai percorsi formativi.