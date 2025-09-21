Didattica, docenti intrappolati tra voti e contenuti: così si perde motivazione? Il metodo Mia, un approccio innovativo

Quante volte in classe ci si ritrova intrappolati tra voti, ansia e corse ai programmi? Gli studenti perdono motivazione, i docenti il gusto di insegnare. Forse è il momento di ripensare le lezioni come esperienze vive, inclusive e capaci di lasciare un segno autentico. VAI AL CORSO

Nell’attuale panorama educativo, molti docenti sentono il bisogno di superare le metodologie trasmissive tradizionali per creare un ambiente di apprendimento più dinamico e inclusivo. La sfida è rendere lo studio un’esperienza attiva e significativa per tutti gli studenti, compresi quelli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), facilitando la comprensione profonda di testi complessi senza semplificazioni forzate e promuovendo la motivazione al di là del voto. Si ricerca un approccio che favorisca il pensiero critico e l’apprendimento consapevole in un contesto privo di ansia e competizione.

Un obiettivo primario per molti educatori è instaurare un clima di classe sereno e coinvolgente, dove ogni studente si senta a proprio agio e valorizzato. Questo significa trasformare la lezione in un’esperienza di apprendimento attivo e significativo, che permetta a tutti, anche con DSA, di raggiungere una comprensione profonda dei testi complessi senza la necessità di semplificarli. In tale contesto, la memoria e la velocità non sono prerequisiti, ma diventano risultati naturali del processo di apprendimento consapevole. Si privilegia la cooperazione sulla competizione, incoraggiando la libera espressione, il coraggio e la curiosità.

I docenti cercano costantemente strumenti per sviluppare nel gruppo classe il pensiero critico, la capacità di decisione e la motivazione intrinseca. Un approccio basato sull’induzione e sull’esperienza, che nasce direttamente dalla pratica in classe, può essere altamente efficace. Questo tipo di metodologia promuove la comunicazione orizzontale, la cooperazione, la percezione e l’immaginazione, e si concentra sulla scoperta della “Causa Madre” di un argomento per costruire una struttura di comprensione profonda, definita “Scheletro”. Si tratta di applicare logiche simili a quelle utilizzate per la soluzione di problemi matematici o traduzioni complesse, favorendo una competenza osservativa elevata, creativa e trasformativa. Un Glossario Percettivo può sostituire termini scolastici ansiogeni con parole gentili e incoraggianti, riducendo l’ansia.

Riscoprire il piacere di insegnare e valorizzare le potenzialità inespresse degli alunni sono aspirazioni centrali per i docenti. Un approccio che integra intelligenze multiple e canali comunicativi diversi può ridefinire la relazione docente-discente basandola sulla fiducia e sull’ascolto reciproco. In questo modello, il docente assume il ruolo di guida autorevole, coach e facilitatore, attivando un flusso continuo di ricerca con la classe. Si promuove una conoscenza trasformativa che supera la didattica meramente performativa e competitiva, fornendo strumenti per affrontare anche le difficoltà emotive come opportunità di crescita e attivazione delle proprie potenzialità. Questo include l’affinamento della capacità di “saper trovare” attraverso l’osservazione e l’ascolto attivi.

Il MIA

Scopri il Maieutic Integrated Approach (MIA©), un approccio didattico innovativo e inclusivo che trasforma l’insegnamento in un’esperienza attiva e significativa. Il MIA© favorisce la comprensione profonda di testi complessi senza semplificazioni ed è adatto a tutti gli studenti. Promuove il pensiero critico, la motivazione e l’apprendimento consapevole in un ambiente privo di ansia e competizione.

IL MIA© (IL Maieutic Integrated Approach) è un approccio induttivo ed esperienziale nato in classe nel 2018 e sperimentato da oltre 1500 studenti. Porta tutti, anche con DSA, alla comprensione profonda di testi complessi senza doverli semplificare e all’apprendimento consapevole senza dover usare il voto. Richiede solo saper leggere e scrivere: memoria e velocità sono risultati, non prerequisiti. Usa comunicazione orizzontale, cooperazione, percezione, immaginazione e graficizzazione. Si basa sulla scoperta della Causa Madre (evento, bisogno o stato d’animo) tramite le domande Perché? e Quindi? da cui nasce lo “Scheletro ”, struttura antropomorfa policroma del paragrafo che non è una mappa concettuale. Sviluppa pensiero critico, decisione e motivazione, con risultati immediati grazie alla sua natura intuitiva e inclusiva. Applica logiche simili a quelle per la soluzione di problemi matematici o per le traduzioni greche e latine. In un contesto senza ansia e senza competizione nasce anche il Glossario Percettivo, per sostituire i tradizionali termini scolastici ansiogeni con oltre 40 parole gentili e incoraggianti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il Mia: una nuova didattica per le nuove generazioni, a cura dell’Associazione Il Mia, a partire dal 25 settembre.

Saranno svolti 13 incontri per un totale di 30 ore

> 25 settembre 2025 – 16.30/18.30 – 2 ore

> 2 ottobre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 9 ottobre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 16 ottobre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 23 ottobre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 30 ottobre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 6 novembre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 13 novembre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 20 novembre 2025 – 16.30/19.00 – 2 ore e 30 minuti

> 27 novembre 2025 – 16.30/18.30 – 2 ore

> 4 dicembre 2025 – 16.30/18.30 – 2 ore

> 11 dicembre 2025 – 16.30/18.30 – 2 ore

> 18 dicembre 2025 – 16.30/18.30 – 2 ore

I formatori

I corsi della Tecnica della Scuola

I corsi del momento

