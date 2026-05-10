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Burnout Docenti: Sintomi, Cause e Come Gestire lo Stress a Scuola

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Docenti
10.05.2026
Aggiornato il 05.05.2026 alle 13:05

Didattica efficace: spesso si ignora la tenuta emotiva dei docenti. Come provare a trovare un equilibrio?

Redazione
Indice
Il bisogno di equilibrio interiore
Il bisogno di potenziare l’autorevolezza
Il bisogno di strumenti pratici
Il corso

Si parla di didattica efficace, ma si ignora ciò che la rende possibile: la tenuta emotiva di chi insegna. Tra classi complesse e carichi crescenti, si pretende autorevolezza senza offrire strumenti concreti. Quanto può durare, davvero, questo equilibrio improvvisato?

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Nell’insegnamento quotidiano l’equilibrio emotivo e la leggerezza sono spesso trascurati, ma fondamentali per una didattica efficace. Ogni giorno l’insegnante gestisce stress, relazioni complesse e il peso della responsabilità educativa: serve una nuova capacità di agire con presenza, autorevolezza e benessere.

Il bisogno di equilibrio interiore

Gli insegnanti vivono ritmi intensi, tra lezioni consecutive, classi eterogenee e situazioni emotivamente impegnative. Spesso questo peso si scarica su stress, stanchezza e calo della motivazione. Vi è quindi un bisogno urgente di trovare un centro interiore stabile: coltivare equilibrio significa saper gestire le emozioni, rallentare nei momenti di tensione e tornare al proprio ruolo con fiducia e serenità.

Il bisogno di potenziare l’autorevolezza

L’autorità non nasce dall’imposizione, ma dalla presenza autentica. Un insegnante che mostra gentilezza, competenza e coerenza riesce a costruire rapporti di fiducia e ad esercitare il proprio ruolo senza ricorrere al controllo coercitivo. Serve imparare a integrare corpo, emozioni e ragione per costruire una leadership morbida ma solida, capace di “attingere al potere gentile” che nasce dalla relazione consapevole .

Il bisogno di strumenti pratici

Non basta l’intuizione: serve una cassetta degli attrezzi concreta. Tecniche per gestire lo stress (respirazione, camminata), pratiche di gratitudine, momenti di riflessione condivisa, umorismo costruttivo: tutto diventa più efficace se imparato attraverso un approccio pratico e strutturato. Gli insegnanti devono poter sperimentare strategie replicabili, calibrate sul proprio vissuto, per tradurre il concetto di gentile potere in azioni.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il potere gentile dell’insegnante: coltivare equilibrio e leggerezza, in programma dal 15 maggio, a cura di Pino De Sario.

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