Dimensionamento, mail e PEC associate a codici meccanografici dismessi rimarranno attive in consultazione fino al 14 novembre

La Direzione Generale per l’innovazione digitale del Ministero ha predisposto una procedura per aggiornare gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC) delle scuole statali dal 1° settembre 2025.
Le scuole interessate sono quelle coinvolte in operazioni di riorganizzazione come il dimensionamento, la creazione di nuove istituzioni o il cambio di codice meccanografico.
Gli indirizzi aggiornati seguiranno la convenzione:
- PEO: [codice meccanografico]@istruzione.it
- PEC: [codice meccanografico]@pec.istruzione.it
Indicazioni operative
- PEO: i Dirigenti Scolastici e i DSGA potranno consultare e modificare la password dei nuovi indirizzi direttamente tramite il portale SIDI.
- PEC: le credenziali per le nuove caselle verranno inviate alla casella PEO della scuola.
Le caselle email associate ai codici meccanografici dismessi rimarranno attive solo per consultazione fino al 14 novembre 2025, dopodiché saranno dismesse.
Obblighi amministrativi
Le scuole di nuova istituzione devono provvedere autonomamente alla registrazione e accreditamento nell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA). Inoltre, quelle che cessano la propria attività devono procedere alla cancellazione del vecchio codice da IPA, una volta completati gli adempimenti contabili e amministrativi.