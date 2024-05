Dimensionamento scolastico: la Calabria all’avanguardia. Valditara: “Non abbiamo chiuso nessuna scuola”

Il dimensionamento scolastico non rappresenta un problema per la Calabria, così come per il resto d’Italia. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato che nessuna scuola è stata chiusa e che sono stati introdotti i presidi vicari per sostituire le reggenze superate. “Questo significa che ci sarà una presenza continua e stabile nei plessi scolastici accorpati, evitando l’alternanza dei presidi reggenti,” ha affermato Valditara durante una conferenza stampa a Cosenza, presso il liceo classico Bernardino Telesio. “Inoltre, abbiamo semplificato significativamente gli atti amministrativi, eliminando così le polemiche.”

Il ministro ha evidenziato l’impegno del governo verso la scuola calabrese, con un investimento complessivo di circa 844 milioni di euro. Specificamente, 715 mila euro saranno destinati al liceo Telesio e 978 mila euro all’istituto alberghiero Mancini di Cosenza. “Abbiamo coinvolto tutte le scuole elementari nell’Agenda Sud e 17 scuole superiori, con l’inserimento di cinque docenti aggiuntivi per ciascuna scuola, dotati di una formazione specifica,” ha aggiunto Valditara.

Gli investimenti includono anche risorse per il sostegno sociale e psicologico delle famiglie, incentivando la frequenza scolastica dei ragazzi, e per attività extracurricolari come sport e teatro, con una retribuzione extra per gli insegnanti coinvolti.

La ripartizione dei fondi vede 582 milioni destinati all’edilizia scolastica e 217 milioni per il potenziamento degli istituti nell’ambito del progetto “Scuola 4.0”. A ciò si aggiungono 28 milioni per l’Agenda Sud e 16 milioni per laboratori agrari, nautici e alberghieri, dimostrando un forte impegno per il miglioramento delle strutture e delle opportunità educative in Calabria.