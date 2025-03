Dipendenza da videogiochi e bullismo: il caso di un sedicenne di Bari

Un’adolescenza segnata dal bullismo e dall’isolamento, fino a sviluppare una grave dipendenza dalla PlayStation. È la storia di un sedicenne di Bari, il cui caso ha attirato l’attenzione del Tribunale per i Minori e dei servizi sociali. La vicenda, riportata dall’edizione barese de La Repubblica, solleva interrogativi importanti sul legame tra disagio giovanile e dipendenze comportamentali.

Tutto ha avuto inizio circa due anni fa, quando il ragazzo ha iniziato a disertare le lezioni scolastiche. Le segnalazioni dei docenti hanno portato alla luce una realtà preoccupante: il giovane viveva in una condizione di isolamento quasi totale, sia in classe che a casa, dove trascorreva ore chiuso nella sua stanza a giocare ai videogiochi. Un rifugio digitale che, però, si è trasformato in una prigione, impedendogli di instaurare relazioni sociali sane e di affrontare la sofferenza causata dagli episodi di bullismo subiti.

Nonostante diversi tentativi di reinserimento sociale, tra cui il supporto di un educatore domiciliare, il ragazzo ha continuato a chiudersi in se stesso, rifiutando ogni forma di aiuto. La situazione ha richiesto l’intervento del Tribunale per i Minori, che ha disposto il suo affidamento ai Servizi sociali del Comune di Bari e l’inserimento in un percorso di supporto con il Ser.D (Servizio per le dipendenze patologiche). Al contempo, è stato previsto un intervento della Neuropsichiatria infantile dell’ASL, mentre la madre è stata indirizzata a un consultorio familiare per ricevere sostegno nella gestione della situazione.

