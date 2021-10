DIRETTA ore 12 – Conferenza stampa Draghi su scuola e Pnrr. Verso lauree abilitanti

Come ha anticipato il nostro direttore Alessandro Giuliani, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi giovedì 7 ottobre, alle ore 11.00, parteciperà a Palazzo Chigi alla Cabina di regia sul Pnrr, sui temi: educazione, Università e scuola. A seguire, alle ore 12.00, è prevista la conferenza stampa che La Tecnica della Scuola seguirà in diretta.

In conferenza stampa dovrebbero essere presenti anche i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Ricerca e Università, Maria Cristina Messa; nonché Elena Bonetti e Mara Carfagna, coinvolte nel piano per l’infanzia che in larga parte si concentrerà nelle regioni del Meridione; infine Mariastella Gelmini, che gestisce le Regioni.

Il punto sulla scuola

In agenda c’è il piano per gli asili nido, la scuola 4.0 con le classi connesse e le palestre anche negli istituti di periferia, le linee guida per far decollare i partenariati pubblico-privato e spingere gli investimenti nella ricerca.

Le riforme in arrivo

“In previsione – chiarisce Alessandro Giuliani – ci sono poi diverse riforme, sulle quali le Camere sono state già allertate. Perché assieme ai finanziamenti serviranno pure delle norme a supporto. Come quella che regolerà le nuove lauree abilitanti, i dottorati o la riforma degli Istituti tecnici superiori post diploma: un tema, quest’ultimo, al quale il ministro Patrizio Bianchi tiene tantissimo avendo detto da tempo che vuole decuplicarne l’attuale portata”.

“Tra le riforme in arrivo c’è pure quella del reclutamento degli insegnanti, con forme da introdurre più snelle e veloci, un cui primo assaggio c’è stato in estate con il concorso Stem introdotto dal decreto Sostegni bis”.