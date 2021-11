DIRETTA – Tutto sulla mobilità 2022: tempi, domande e vincoli

Oggi 16 novembre a partire dalle ore 11 del mattino la Cisl ha incontrato il Ministero dell’Istruzione per arrivare a una definizione condivisa del prossimo contratto nazionale triennale sulla mobilità 2022-2025, per docenti, personale educativo e personale ATA. Gli altri sindacati, invece, hanno disertato l’incontro.

Il CCNI precedente, infatti, è scaduto con le ultime operazioni relative all’a.s.2021/22.

Dunque cosa c’è da attendersi nel nuovo contratto triennale sula mobilità? Quali tempistiche e chi potrà fare domanda? Infine, non ultima per importanza, la questione dei docenti vincolati che più volte abbiamo trattato in redazione. Ricordiamo che il vincolo nasce con la legge 159/2019 nella formula quinquennale, poi ridotta a tre anni dal Dl Sostegni bis. Nel prossimo CCNI si farà in modo che il vincolo decada per tutti o si continuerà sulla stessa strada percorsa negli ultimi due anni?

Ne parliamo nella diretta della Tecnica della scuola Live, oggi 16 novembre alle ore 16. Ospiti: Rosa Maria Di Giorgi, deputata Pd, membro della commissione cultura e istruzione alla Camera; Maria Grazia Frilli, centro nazionale Flc Cgil, dipartimento contrattazione e mobilità; Libero Tassella, gruppo Scuola bene comune, esperto di mobilità.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE