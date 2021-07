DIRETTA ore 18:30 – Immissioni in ruolo docenti, mai così tante: il Mef autorizza 112mila posti

DIRETTA ore 18:30 – Immissioni in ruolo docenti, mai così tante: il...

Come abbiamo anticipato, la notizia molto attesa del contingente delle prossime immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 è arrivata: i posti autorizzati dal MEF sono 112.473, lo conferma un comunicato Ansa, sui cui contenuti la stessa Cisl scuola rilancia. Adesso si attendono solo le comunicazioni ufficiali.

Ne parliamo oggi 16 luglio alle 18:30, nel consueto appuntamento della Tecnica della Scuola Live, con l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, con il responsabile Istruzione della Lega Mario Pittoni e con il nostro Direttore Alessandro Giuliani.

