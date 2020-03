Dirigenti Scolastici, posti disponibili: USR pubblicano elenco domande dimissioni volontarie

I vari USR hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei dirigenti scolastici che sono posti in quiescenza d’ufficio dal primo settembre 2020.

Le prime regioni a farlo sono state la Calabria e la Campania.

E l’USR Calabria ha pubblicato anche un nuovo elenco che riguarda in questo caso i Dirigenti Scolastici che hanno prodotto istanza di dimissioni volontarie con decorrenza dal primo settembre 2020.

Si tratta di notizie (pensionamenti d’ufficio, pensionamenti volontari e posti dirigenziali in organico da coprire) che interessano soprattutto i vincitori dell’ultimo concorso DS in attesa di nomina ai quali si aggiungono gli idonei, che per effetto di un emendamento approvato nel decreto milleproroghe rientrano a tutti gli effetti fra gli aventi titolo all’immissione in ruolo. Interessati ai posti disponibili sono anche i dirigenti scolastici che hanno titolo alla mobilità interregionale, essendo prevista per essi una quota percentuale di posti per trasferimento da una regione all’altra.

Per questi ultimi, l’ultimo contratto, ha previsto un piccolo cambiamento, infatti precedentemente la norma prevedeva all’art. 9 comma IV “Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti vacanti annualmente…”.

Il nuovo contratto all’art. 53 ha stabilito che in merito all’articolo appena citato sono eliminate le parole: “e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta”.