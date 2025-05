Dirigenti scolastici sotto pressione: ANP e LUMSA presentano i dati su stress e benessere

È stata presentata oggi, mercoledì 21 maggio, al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, una nuova indagine promossa dall’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola), in collaborazione con l’Università LUMSA di Roma, sul benessere psico-fisico dei dirigenti scolastici.

Dopo la prima rilevazione del 2018, l’ANP torna ad approfondire le condizioni lavorative di chi guida le scuole italiane. L’indagine, condotta dalla professoressa Caterina Fiorilli e dalla ricercatrice Ilaria Buonomo, ha coinvolto quasi 1.800 dirigenti scolastici, evidenziando livelli di stress critici e diffuso disagio.

La ricerca si è articolata in due fasi: una quantitativa, che ha mostrato come tutti i fattori di rischio abbiano superato le soglie di allarme, e una qualitativa, attraverso focus group, per indagare le cause e individuare soluzioni.

“La complessità e le responsabilità dei dirigenti continuano a crescere – ha spiegato Antonello Giannelli, presidente nazionale ANP –. È necessario ridurre il carico di lavoro e rafforzare gli strumenti per un’azione dirigenziale più efficace. La qualità dell’istruzione è strettamente legata al benessere di chi la dirige”.

L’ANP ha presentato tre proposte chiave:

introduzione di figure di middle management ;

; potenziamento e formazione del personale amministrativo ;

; possibilità per i dirigenti di scegliere e valutare il personale.

“Non ci limitiamo a segnalare problemi – ha concluso Giannelli –. Proponiamo soluzioni strutturali, convinti che il cambiamento sia non solo possibile, ma necessario per il futuro del nostro sistema educativo”.

