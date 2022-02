Disabilità, come funziona il modello bio-psico-sociale

“Dobbiamo considerare l’alunno nella sua complessità e fare un cambio di passo culturale, dalla disabilità alla funzionalità, dal modello medico al modello bio-psico-sociale, da una visione riduttiva della disabilità legata esclusivamente alla menomazione psichica o fisica ai bisogni della persona nell’ambiente in cui è immerso,” così l’esperta di inclusione Katia Perdichizzi in una diretta della Tecnica della Scuola Live sulla redazione del PEI.

Dunque cos’è il modello bio-psico-sociale? Quell’approccio all’inclusione per il quale ogni condizione di salute o di malattia è la conseguenza non della patologia in sé, ma dell’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali/culturali che determinano il modo in cui un individuo si muove, agisce, vive nell’ambiente in cui si trova immerso.

Un modello legato alla definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevede un concetto di salute dell’essere umano non esclusivamente limitato alla mancanza di patologie/malattie ma connesso a una più complessa e piena espressione psicosociale delle individuali potenzialità e risorse.

In questa visione, un individuo con disabilità non va ridotto alla propria condizione di menomazione, ma è qualcosa di molto più completo, complesso, sfaccettato, globale.

