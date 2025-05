Docente 33enne intraprende relazione con un’alunna e la sua amica, entrambe minorenni: a processo

Un docente 33enne ha intrapreso una relazione di tipo sessuale con due studentesse, di sedici e quindici anni, due amiche. L’uomo, che insegna geografia, si trova agli arresti domiciliari e nei giorni scorsi il gip ha emesso nei suoi confronti un decreto di giudizio immediato: il prof sarà quindi processato per atti sessuali su minori.

Come riporta Il Corriere della Sera, una delle due alunne si sarebbe confidata con una docente. La prof a quel punto avrebbe segnalato la situazione all’istituto e poi accompagnato l’allieva dalla polizia giudiziaria della Procura.

L’adolescente, quindi, ha svelato che nel corso del precedente anno scolastico stava vivendo un periodo di profonda crisi e che il prof di geografia l’aveva avvicinata offrendole sostegno e aiuto. Prima si erano scambiati i numeri di telefono, poi erano cominciati gli incontri: alcune volte a casa del professore, in altre occasioni in un parco della città. La ragazza rivela anche di non essere mai stata costretta ad aver rapporti sessuali, ma che l’uomo “si era approfittato di quel periodo di fragilità”. E aggiunge che in alcune occasioni aveva anche marinato la scuola per incontrarlo.

Ognuna delle due sapeva della relazione con l’altra

Da qui la misura cautelare nei confronti dell’uomo in ragione del pericolo di inquinamento delle prove, ma soprattutto della reiterazione del reato. Dall’analisi del suo cellulare è poi emerso che il 33enne aveva una relazione anche con una quindicenne, amica della prima ragazza. Le due studentesse erano al corrente l’una dell’altra, ma non lo ritenevano un problema.

In particolare, la più giovane avrebbe sminuito la questione descrivendo la relazione come un’avventura occasionale. E sempre le chat restituiscono la disinvoltura con la quale agiva il 33enne. Nel corso di una conversazione con un amico, che lo rimprovera per il suo comportamento perché “era fidanzato”, il docente rispondeva: “In realtà non è un vero e proprio tradimento”.

Al prof non vengono contestati comportamenti violenti e minacce, ma “l’aver compiuto plurimi atti sessuali” con le due studentesse “a lui affidate per ragioni di istruzione, abusando dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante”. Nell’interrogatorio davanti al gip l’indagato avrebbe ammesso e, in seguito al decreto di giudizio immediato, ha chiesto “che il processo sia definito allo stato degli atti, con giudizio abbreviato”.