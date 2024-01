Docente di fisica e matematica invalido a causa di un antibiotico, fa un appello ai ministri Schillaci e Locatelli

Un insegnante di Fisica e Matematica in un liceo di Macerata ha deciso di mandare un appello ai ministri Schillaci e Locatelli per chiedere aiuto.

Ecco di cosa si tratta. Nel video pubblicato da Ansa, il professore Fabrizio Gentili racconta la sua storia: “Da circa un anno e mezzo non vivo più dopo l’assunzione di un antibiotico. Da lì sono iniziati dolori tremendi in tutto il corpo che hanno causato immobilità, tanto da essere stato imboccato da mia moglie per 9 mesi”.

Il docente aggiunge: “Da 18 mesi sono assente dal lavoro, per un po’ di mesi ho preso il 100% dello stipendio, poi il 90% e ad oggi prendo il 50% (fino a giugno). Successivamente non percepirò nessuno stipendio e mi verrà mantenuto il posto di lavoro per un altro anno e mezzo”.

Il professore si rivolge ai ministri della Salute e della Disabilità: “Io mi sono fidato della scienza e della medicina. Ci sarebbero delle terapie che si potrebbero provare, ma sono molto costose. Solo in questo ultimo anno ho speso circa 12 mila euro per delle terapie senza esenzione. Chiedo allo Stato che mi suggerisca una terapia gratuita. Si tratta di un danno che ho subito. Io non chiedo un contributo economico, ma di essere aiutato per guarire. Le istituzioni non possono abbandonare né me né tutte le persone danneggiate da farmaci”.