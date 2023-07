Docente di musica abusa di alunna durante lezioni non autorizzate dal dirigente scolastico. Non sarebbe la prima volta

Docente di musica abusa di alunna durante lezioni non autorizzate dal dirigente...

Una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Un docente di musica ha abusato per tre mesi, da ottobre a dicembre 2022, di una sua alunna, con la scusa di lezioni che però non erano state autorizzate da parte del Dirigente Scolastico ed all’insaputa del Consiglio di classe.

La giovane frequenta un istituto scolastico di Torre Annunziata ed è stata vittima di abusi sessuali da parte del suo docente di pianoforte. In particolare è emerso che l’indagato, “abusando dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante di pianoforte e strumentalizzando la situazione di disagio psicologico vissuta dalla vittima, contravvenendo al potere/dovere di salvaguardarne l’integrità psico-fisica, avrebbe compiuto con un’allieva minorenne atti sessuali, consistiti, in particolare, in baci, toccamenti nelle parti intime e reciproci rapporti orali nell’inverno del 2022”.

Inoltre, nel gennaio 2023 il professore era già stato destinatario di un’altra misura applicativa del divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli e del divieto di avvicinamento, perché gravemente indiziato di avere commesso lo stesso reato ai danni di un’altra allieva minorenne, con la quale avrebbe compiuto atti sessuali nel periodo dal febbraio al maggio 2022.

Secondo quanto riporta Repubblica, sono stati i poliziotti del commissariato torrese, in esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, ad arrestare il professore in quanto gravemente indiziato del reato di atti sessuali con una minorenne.