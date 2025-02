Docente insegna per caso nella stessa classe del padre 64enne: “Mi ha sempre parlato entusiasta dell’insegnamento”

Due docenti, padre e figlio, insegnano, per casualità, nella stessa classe, in un istituto di Belluno. Si tratta di una coincidenza molto curiosa, visto che le cattedre vengono assegnate dall’algoritmo. Si tratta di un uomo di 64 anni e del figlio, 33enne, che ha studiato nella stessa scuola in cui insegna. Lo riporta Il Gazzettino.

La casualità

“Proprio come me – commenta il padre -. E ora insegniamo insieme, nella stessa classe e nella stessa scuola. È più facile fare un terno al lotto piuttosto che accada una cosa simile. Invece è capitata proprio a noi. È bellissimo”. Il figlio è entrato a novembre di ruolo, e per insegnare ha lasciato un posto in un’azienda.

Un bel rapporto umano e professionale

Il ragazzo insegna “Progettazione, costruzione impianti” nelle classi del triennio ad indirizzo edile. Il padre si occupa dei laboratori della stessa materia. “L’insegnamento è sempre stata una professione che ho rispettato profondamente. Anche da studente ho cercato di immedesimarmi nel professore, prendendo il buono da quelli che ho incontrato lungo il percorso e tralasciando quello che non sempre mi era congeniale. A questo aggiungo che mio papà mi ha sempre parlato in maniera entusiasta dell’insegnamento, fin dalle superiori ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto diventare un professore. Questo sogno ho cercato di tradurlo nel percorso dei miei studi, poi mi sono laureato in ingegneria, ho iniziato a lavorare ma quando mi si è presentata l’occasione del concorso per una cattedra e non me la sono lasciata sfuggire. Ho studiato molto e ce l’ho fatta”, ha detto il 33enne.

“A noi va benissimo, perché ci possiamo concordare con le lezioni: parte teorica e pratica – ha aggiunto -. Inoltre gli studenti apprezzano questa nostra veste, perché comprendono la passione che ci mettiamo nel lavoro di insegnamento”, ha aggiunto.