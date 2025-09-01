Docente rinuncia all’incarico, Marenco: “La scuola ha bisogno di insegnanti contenti di essere lì. Grazie per la lezione”

Oggi, 1° settembre, ricomincia ufficialmente l’anno scolastico. Oggi si tiene il primo collegio docenti, e i neo assunti prendono servizio a tutti gli effetti. Il docente Sandro Marenco, famoso su Instagram e TikTok, ha diffuso un video molto toccante che fa riflettere.

Per Marenco ha fatto bene

L’insegnante ha parlato di un collega, scrivendo: “Ti stimo, tanto. Grazie per la lezione che mi hai dato”. Ma cosa ha fatto? Ecco cosa ha raccontato: “Un mio collega mi ha dato una lezione bellissima. Ha rinunciato ad un incarico perché quella cattedra non gli andava bene. Ci vuole solo coraggio, ci vuole rispetto del proprio sentire. Bisogna ascoltare quella parte di noi che ci dice ‘no, non fa per te’, anche se le motivazioni possono essere le più assurde”.

“Credetemi, la scuola ha bisogno di insegnanti contenti di essere lì. Lui ha capito che in quell’incarico non lo sarebbe stato. Imparate anche voi ad ascoltarvi, a rispettare quello che sentite, anche se magari per tutti sarebbe da fare, ma per voi no, non sarebbe giusto”, ha concluso.

Inizio anno scolastico 1° settembre, cosa succede in questi giorni

Come abbiamo scritto, il 1° settembre è previsto il Collegio dei docenti in quasi tutti gli oltre 7mila istituti scolastici d’Italia (solo qualche scuola, per motivi vari, svolgerà la riunione nei giorni a seguire).

Poi, dopo le operazioni preliminari, gli eventuali scrutini per gli studenti con debito formativo, le verifiche delle competenze degli allievi che giungono in un corso nuovo a partire dal secondo anno, sarà il momento dell’inizio delle lezioni: anche quest’anno a battere tutti sarà Bolzano, che aprirà le classi lunedì 8 settembre; il 10 settembre sarà la volta di Trento, Valle d’Aosta, Piemonte e Veneto; il giorno dopo toccherà agli alunni del Friuli Venezia‑Giulia; il 12 settembre prima campanella in Lombardia. Lunedì 15 prenderanno il via i corsi in Toscana, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia. Il 16 settembre si chiuderà il cerchio con le lezioni al via in Puglia e Calabria.