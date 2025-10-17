Docente trova appunti su Dante nel cestino, il post virale: “Scusateci, è colpa nostra”. Nozioni usa e getta a scuola?

Il video è diventato presto virale: un docente noto sui social ha trovato, a scuola, in un cestino dell’immondizia, dei fogli di carta con su scritti appunti su Dante Alighieri. Vedere i contenuti di una lezione di letteratura italiana gettati nella spazzatura non è certo una bella immagine.

“Sono un prof. Vi ascolto, parlatemi”

Dà l’idea di una cultura usa e getta, di un modo di imparare le nozioni solo per il tempo dell’interrogazione e via. Su questo si è concentrato il docente, che ha ripreso la scena. “Sono un prof. Vi ascolto, parlatemi. Scusateci, studenti amati, è colpa nostra. Dove stiamo sbagliando?”.

Le reazioni

Innumerevoli i commenti su questo: “Perchè il sistema di Istruzione fa detestare ciò che viene insegnato. Nella mia vita, il numero di professori veri e bravi, che hanno acceso una luce dentro la mia testa, si conta sulle dita di una mano”.

In molti si sono soffermati sul fatto che gli appunti riguardano la struttura metrica del componimento: “A che mi serve sapere il numero delle terzine se non so come gestire le mie finanze, come farmi tutelare sul lavoro o come fare un mutuo? ‘Cultura’ va bene, e riguardo al vivere?”.

“Secondo me in persone adolescenti devi accendere la miccia, incuriosire, raccontare il fascino delle materie. E invece, al posto di farmi visualizzare l’atmosfera immaginata da Dante, mi devi insegnare note tecniche relative alla struttura stilistica. Ma cosa potrà mai fregarmene?”.

“Sbagliamo nel costringere i giovani a studiare determinate cose invece di permettere loro di trovare ciò che amano”.