Docente trova collaboratore scolastico privo di sensi a terra: gli pratica il massaggio cardiaco e lo salva

Un malore a scuola stava per trasformarsi in tragedia: un collaboratore scolastico di una scuola di Forlì è stato trovato per terra privo di sensi nella palestra dell’istituto. A rianimarlo, per fortuna, è stato un docente che ha allertato il numero di emergenza e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco.

L’intervento decisivo del docente

Come riporta Corriere Romagna, dopo alcuni minuti di manovre ininterrotte, il professore ha raggiunto il defibrillatore semiautomatico installato nell’istituto, lo ha posizionato sul petto dell’uomo e ha erogato la scarica elettrica indicata dal dispositivo.

L’uomo ha ricominciato a respirare prima dell’arrivo dei soccorritori. Dopo essere stato stabilizzato, è stato dunque trasportato in ospedale dove ora lotta per la vita.

I dati

Vale la pena ricordare che nel 2021 l’Italia si è dotata di una legge, tra le più avanzate in Europa, che disciplina i principali aspetti della rianimazione: dall’obbligo della presenza di defibrillatori in ambienti pubblici e di formazione. I numeri sono indicativi, purtroppo: ogni anno in Europa si registrano circa 400 mila arresti cardiaci, 60 mila casi in 365 giorni solo in Italia, in media oltre 160 al giorno.

Solo nel 58% dei casi improvvisi, chi assiste la persona colpita da arresto cardiaco interviene con le manovre salvavita, come il massaggio cardiaco e le ventilazioni, e in una percentuale ancora più esigua – solo nel 28% dei casi – con il defibrillatore. Quello che in tanti vorrebbero in tutte le scuole.