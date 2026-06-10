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10.06.2026

Abuso di social e smartphone, entro il 2050 il cervello dei bambini sarà trasformato: il convegno “Suonare la mente”

Redazione
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Quanto sono dannosi gli smartphone?
Le 3C

Il convegno “Suonare la mente. Musica e scrittura come abilità nel futuro digitale”, svoltosi in Campidoglio ieri, 9 giugno, ha sollevato un importante allarme riguardo all’evoluzione cognitiva delle nuove generazioni.

Gli esperti prevedono che, entro il 2050, i bambini esposti precocemente a schermi e social network mostreranno una neuroplasticità trasformata, poiché l’uso eccessivo della tecnologia sta modificando l’organizzazione e il funzionamento del cervello. In questo scenario, la musica e la scrittura a mano non sono solo discipline artistiche, ma diventano vere e proprie terapie per preservare le facoltà mentali minacciate dall’abuso digitale.

Quanto sono dannosi gli smartphone?

L’uso prolungato degli smartphone è direttamente collegato al deterioramento della memoria, della soglia di attenzione e della capacità di elaborare un ragionamento critico. Esiste tuttavia una profonda analogia tra la pratica di uno strumento musicale e la scrittura in corsivo, poiché entrambe le attività sollecitano lo sviluppo della mobilità fine e potenziano l’intelligenza e il carattere dei giovani.

Rilanciare l’uso della carta e della penna, insieme a una solida educazione musicale, rappresenta quindi una strategia fondamentale per contenere i danni causati dall’iper-connessione e favorire una crescita equilibrata.

Le 3C

Le moderne tecniche di apprendimento musicale si avvalgono oggi delle scoperte delle neuroscienze, come dimostra il metodo delle “3C”: cuore, cervello e corpo. Questa visione, che sfiora la neuroestetica, utilizza la conoscenza dei circuiti cerebrali per trasformare il rigore tecnico in forza espressiva, permettendo al musicista di raggiungere una consapevolezza più profonda del movimento e del pensiero. L’importanza di questo approccio è stata celebrata durante l’evento attraverso le esibizioni di giovani talenti che hanno interpretato brani di compositori celebri come Debussy, Bizet e Gulda, dimostrando concretamente il valore della formazione artistica nel futuro digitale.

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