Docente tutor, ecco perché il decreto non arriverà a breve. Il punto sull’operato del ministro Valditara

Le novità per il mondo della scuola di questa settimana: sotto i riflettori c’è ancora la Legge di Bilancio che domani, 21 dicembre, approderà alla Camera dopo una lunghissima seduta notturna in commissione Bilancio della Camera che sembra non aver portato a nulla.

Si parla molto anche di ciò che sta portando avanti il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che proprio ieri ha inviato la preannunciata lettera di orientamento alle famiglie dei ragazzi delle scuole medie e che oggi ha diffuso la tanto attesa circolare sul divieto di cellulari in classe. Qualche giorno fa il leghista ha anche annunciato di aver intenzione di emanare un decreto sull’istituzione della figura del docente tutor: quando arriverà? Cosa è possibile prevedere?

Sempre domani, 21 dicembre, è una data importante: 60 anni fa, nel 1962, venne approvata dalla Camera la legge che istituì la scuola media unica, dopo quella che è stata denominata la “battaglia parlamentare del latino“.

Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni.