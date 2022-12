Docente tutor, Valditara: “deve essere pagato di più in virtù della sua...

Il ministro Giuseppe Valditara, rispondendo presso l’Aula Convegni di Palazzo Carpegna, al Senato, sulle linee programmatiche della scuola, ha parlato anche della figura del docente tutor.

“Il docente tutor deve essere pagato di più, proprio in virtù della sua preparazione. Non è la scuola della punizione, non è l’unico strumento di intervento, c’è innanzitutto la prevenzione. Valutazioni psicoattitudinali? Il docente tutor avrà una funzione di coordinamento e una preparazione pedagogica”.

