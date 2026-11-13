Docenti e Ata, con l’attuale stipendio si vive male! Pressing sindacati sul Governo: stop tagli Manovra, servono soldi per i salari. Intervista a Barbacci (Cisl) – VIDEO

L’11 novembre si è svolto un sit-in per la scuola in piazza Vidoni a Roma, davanti al dicastero della Funzione Pubblica: Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief hanno chiesto di cancellare i 7mila tagli al personale previsti dalla Legge di Bilancio, ma anche di investire risorse per il comparto. Durante la manifestazione di protesta, ‘La Tecnica della Scuola’ ha intervistato Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola. “Deve essere ritirato l’articolo 66 comma 5 lettera A, perché – ha detto – è importante che nella scuola non ci siano tagli. Non ci sono investimenti, l’abbiamo visto dalla Legge di Bilancio: che ci sia un ripensamento almeno sui tagli, cominciamo a pensare di rilanciare il sistema Paese cominciando dalla scuola. Abbiamo firmato due importanti contratti, ma l’inflazione, che oggi supera il 5%, ci sta portando via gran parte dei benefici: allora, dobbiamo rilanciare la contrattazione, la negoziazione, mettere soldi all’interno delle retribuzioni del personale, per dare valore al lavoro che facciamo e nel contempo sostenere i salari, perché oggi la qualità della vita è molto più complicato poterla sostenere con le retribuzioni che abbiamo”.

L’intervista

Siamo con Ivana Barbacci. La piazza è piena: avete raggiunto l’obiettivo comunque di portare in piazza tanta gente. Adesso cosa vi aspettate dalla politica?

È un bel segnale: una piazza piena, che non protesta per testimoniare, ma è una piazza che vuole delle risposte: sono quelle che chiederemo oggi dal palco. Deve essere ritirato l’articolo 66 comma 5 lettera A, perché è importante che nella scuola in questo momento non ci siano tagli. Non ci sono investimenti, l’abbiamo visto dalla Legge di Bilancio: che ci sia un ripensamento almeno sui tagli, che si cominci a pensare invece di rilanciare il sistema Paese cominciando dalla scuola.

Non ci sono investimenti: non è però un bel segnale per la scuola?

No, è un segnale pessimo, è un segnale che non restituisce nemmeno il valore allo sforzo che la scuola in questi anni ha fatto, anche per sostenere dei risultati, che poi sono stati quelli per i quali l’Italia ne va orgogliosa per il PNR. Quindi, ci aspettiamo davvero che il Governo ritorni sui propri passi: oggi siamo davvero qui, perché non è sopportabile che si incida per l’ennesima volta tagliando docenti e personale ATA.

Il personale della scuola sembra avere compreso la gravità della situazione, nelle scuole c’è fermento. Avete anche organizzato delle assemblee, in programma tra qualche giorno, lunedì prossimo, e sappiamo che ci sono molte adesioni. Qual è la sensazione da parte del sindacato?

Nelle scuole si vive un disagio che nel tempo sicuramente si è aggravato. Noi abbiamo firmato due importanti contratti, ma l’inflazione, che oggi supera il 5%, ci sta portando via gran parte dei benefici di quei contratti. Allora, dobbiamo rilanciare la contrattazione, la negoziazione, mettere soldi all’interno delle retribuzioni del personale, per dare valore al lavoro che facciamo e nel contempo sostenere i salari, perché oggi la qualità della vita è molto più complicato poterla sostenere con le retribuzioni che abbiamo.