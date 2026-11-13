Stati Generali della Scuola Digitale a Varese al via, decima edizione dal 12 al 14 novembre: La Tecnica della Scuola presente ad un incontro

La scuola si trova oggi di fronte a una delle sfide più affascinanti e complesse della sua storia recente: come guidare le giovani generazioni nell’era dell’Intelligenza Artificiale mantenendo saldo al centro il valore insostituibile dell’essere umano. Con lo striscione ideale “Uno studente che cresce è un futuro che diventa grande”, si aprono le porte della decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, l’evento di riferimento nel panorama educativo italiano pensato per ispirare, orientare e favorire un dialogo aperto tra esperti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie.

L’appuntamento rappresenta molto di più di una semplice vetrina sulle tecnologie emergenti: è un vero e proprio cantiere di idee e di riflessione pedagogica, progettato per offrire spunti concreti e visioni sostenibili a tutta la comunità educante.

Dove e quando si svolgerà l’evento

Dal 12 al 14 novembre 2026, la suggestiva cornice di Villa Ponti a Varese ospiterà la decima edizione della manifestazione, dal titolo evocativo: Educare l’Umano. Abitare il Digitale. La scuola come spazio di senso nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Attorno a questo tema ruota un interrogativo profondo e provocatorio che interpella direttamente il mondo della scuola: “Che tipo di esseri umani vogliamo formare in un mondo tecnologicamente potente, ma umanamente fragile?”.

La visione promossa dagli Stati Generali chiarisce che educare è un gesto di cura intentional, mentre abitare il digitale è una condizione esistenziale. Il digitale non viene interpretato come un mero strumento o come l’oggetto dell’educazione, bensì come il contesto immersivo in cui le relazioni, i linguaggi e le identità dei ragazzi prendono forma. La sfida non consiste nell’inseguire passivamente ogni novità tecnologica, ma nell’insegnare ad abitare la rete con senso critico, consapevolezza e responsabilità.

In questo quadro, la scuola rivendica il suo ruolo insostituibile di luogo di incontro e confronto. È nelle aule che si impara a porre domande nuove che nessun algoritmo saprebbe formulare, a cooperare con chi non si è scelto, a considerare l’errore come un passaggio fondamentale dell’apprendimento e a coltivare la cura delle relazioni umano-umanizzanti.

Il programma: tre giornate di confronto, laboratori e riflessioni

Il programma degli Stati Generali della Scuola Digitale 2026 si preannuncia ricco e articolato, raccogliendo 103 attività distribuite nell’arco delle tre giornate. L’offerta è suddivisa in tre macro-aree fruibili dai partecipanti:

Convegni e approfondimenti (35 attività) : sessioni plenarie con interventi di profilo istituzionale ed esperti di livello nazionale nei campi delle neuroscienze, della filosofia, della tecnologia e della pedagogia.

: sessioni plenarie con interventi di profilo istituzionale ed esperti di livello nazionale nei campi delle neuroscienze, della filosofia, della tecnologia e della pedagogia. Laboratori, workshop e tavoli di lavoro (60 attività) : sessioni operative di formazione pratica su strumenti innovativi (da Canva for Education alle applicazioni didattiche di Gemini, fino alle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’IA), laboratori sulle discipline STEM, la cybersecurity, la didattica immersiva e tavoli riservati alla governance dei Dirigenti Scolastici.

: sessioni operative di formazione pratica su strumenti innovativi (da Canva for Education alle applicazioni didattiche di Gemini, fino alle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’IA), laboratori sulle discipline STEM, la cybersecurity, la didattica immersiva e tavoli riservati alla governance dei Dirigenti Scolastici. Libri, firmacopie ed eventi speciali (8 attività): incontri diretti con autori, presentazioni di volumi e momenti culturali d’eccezione, tra cui la serata speciale con Daniela Lucangeli focalizzata sull’intelligenza delle emozioni e il benessere nell’apprendimento.

Il percorso tematico delle tre giornate

Il palinsesto si sviluppa secondo un filo conduttore dinamico che accompagna i partecipanti attraverso tre grandi nuclei tematici:

Giovedì 12 novembre — Abitare il presente. Educare al futuro: la giornata d’apertura mette a fuoco il rapporto tra scuola, mondo del lavoro, competenze e responsabilità educativa di fronte all’IA. Vengono affrontati i temi delle linee guida ministeriali sull’IA, la trasparenza nella valutazione, i nuovi formati comunicativi come podcast e videogiochi didattici, e le opportunità per l’orientamento delle ragazze verso le discipline STEM. Venerdì 13 novembre — Crescere consapevoli. Restare umani: al centro del secondo giorno vi sono il benessere degli adolescenti, le neuroscienze dell’apprendimento, la tutela della privacy, il contrasto a cyberbullismo e disinformazione, e la costruzione dei Patti educativi digitali tra scuola e famiglia. Sabato 14 novembre — Capire l’umano. Dialogare con l’artificiale: l’ultima giornata esplora cosa renda unicamente umano il pensiero, approfondendo i temi dell’inclusione scolastica, dell’accessibilità supportata dall’IA, delle escape room etiche sui bias tecnologici e della bellezza come metodo educativo.

Perché partecipare e come iscriversi

La decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale si conferma una risorsa preziosa per tutti gli operatori della scuola che desiderano trasformare la complessità dell’innovazione in un’opportunità di crescita pedagogica e umana.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, previa iscrizione obbligatoria, e l’attività è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento e della formazione continua dei docenti. Gli Stati Generali offrono così alla comunità educante l’occasione unica di fare rete, condividere buone pratiche e ritornare in classe con idee fresche e strumenti operativi per accompagnare i giovani verso il futuro.

Ecco il link al quale iscriversi: https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/iscrizioni-2026/

La Tecnica della Scuola presente

Venerdì 13 novembre, dalle ore 14:45 alle ore 16:45, la direttrice editoriale della Tecnica della Scuola Daniela Girgenti interverrà all’interno del laboratorio Glocal – La scuola in prima pagina, presso Villa Andrea, in Sala Ettore Ponti.

Al centro dell’incontro il modo in cui il mondo della scuola conquista le prime pagine dei giornali e le strategie per raccontare come sta cambiando questo mondo, come risponde alle sfide poste da una società in evoluzione e come costruisce esempi positivi di cambiamento, che dovrebbe essere parte integrante del racconto giornalistico.

Ad intervenire al panel anche Guido Bandera, vicedirettore de Il Giorno, e Alessandra Toni, giornalista di Varesenews.