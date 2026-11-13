Bullismo, un’alunna: “La mia docente mi ha salvato la vita”. La prof: “Dedico le mie ore buche agli studenti” – INTERVISTA

Un docente può salvare la vita degli studenti? Sì, letteralmente. Lo dimostra la storia di Stefania Maria Pia Ferro, oggi laureata con lode in Ingegneria informatica, di Caltanissetta: vittima di bullismo da studentessa a scuola, ha ricevuto sostegno tangibile dalla sua professoressa di religione. Tra le due è nato un legame fortissimo, che si fortifica nel tempo.

“La Prof.ssa Intilla mi ha salvato la vita. Senza il suo incontro il mio nome si sarebbe aggiunto a quello di Andrea Spezzacatena, Paolo Mendico e alla lista infinitamente lunga di ragazzi che hanno rinunciato al loro futuro”, queste le parole della giovane.

La vicenda

La vicenda risale al 2014: tra i ricordi più significativi c’è un episodio avvenuto durante un’assemblea scolastica. Stefania si era rifugiata in bagno, cercando di allontanarsi da una situazione che le provocava dolore. La professoressa Intilla la raggiunse e le rivolse una frase rimasta impressa nella sua memoria: “Perdonali perché non sanno quello che fanno”.

L’attività della docente

Oggi la professoressa Pamela Lucrezia Intilla, originaria di San Cataldo, insegna religione cattolica presso l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Caltanissetta. È inoltre catechista e referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Attività differenti, accomunate da un’attenzione costante verso le nuove generazioni e verso le difficoltà che possono accompagnare il percorso di crescita degli adolescenti.

Secondo la testimonianza di Stefania, il suo impegno non si esaurisce nelle ore di lezione. La docente mette a disposizione dei ragazzi anche le proprie “ore buche”, offrendo ascolto e disponibilità a chi sente il bisogno di confidarsi.

Nel corso della sua esperienza, alcuni studenti avrebbero trovato nel suo sostegno un aiuto importante per affrontare difficoltà scolastiche che rischiavano di compromettere il loro percorso. Altri avrebbero trovato il coraggio di condividere situazioni personali e familiari delicate, riuscendo a parlare di problemi che fino a quel momento non avevano avuto la forza di raccontare.

Cosa può fare la scuola? Le parole dell’ex alunna vittima di bullismo

Ecco cosa ha detto l’ex studentessa ai nostri microfoni: “La mia docente ha fatto moltissimo per me, pur avendo a disposizione una sola ora alla settimana. E lo ha fatto mentre attraversava uno dei momenti più dolorosi della sua vita, segnato da una perdita importante. È riuscita a cogliere qualcosa che molti suoi colleghi non avevano compreso, fermandosi a quella che ai loro occhi appariva semplicemente come una scelta di isolamento volontario. Dietro quel banco singolo, però, si nascondeva molto di più. Lei è andata oltre le apparenze. Ha saputo leggere ciò che non veniva detto, cogliere i segnali che forse io stessa non riuscivo a esprimere. Ha notato il mio sguardo costantemente rivolto verso il basso e, probabilmente, ha intuito che dietro quel silenzio e quell’apparente isolamento si celava una realtà molto più complessa. La cosa che più mi colpisce è che, nonostante stesse vivendo un dolore così grande, abbia trovato la sensibilità e la capacità di accorgersi anche del mio”.

Come dovrebbe cambiare la scuola per “ascoltare” meglio i suoi alunni? Ecco la sua risposta: “Credo che la prima cosa da cambiare sia la capacità della scuola di ascoltare davvero e non limitarsi a impartire lezioni. Non si dovrebbe aspettare necessariamente che un ragazzo trovi il coraggio di denunciare apertamente ciò che sta vivendo. Non tutti riescono a raccontare il proprio disagio, soprattutto quando hanno paura di non essere creduti, di essere giudicati o di subire ulteriori conseguenze.

Vorrei che in tutte le scuole fossero presenti figure di riferimento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, psicologi e spazi di ascolto autentico, facilmente accessibili agli studenti. Vorrei, soprattutto, una maggiore attenzione ai segnali silenziosi: l’isolamento, il cambiamento del comportamento, lo sguardo costantemente rivolto verso il basso, la difficoltà a relazionarsi con i compagni. Non bisogna aspettare che il disagio diventi evidente o esploda per intervenire. A volte, dietro un ragazzo che tace o uno sguardo basso, si nasconde una richiesta di aiuto che non riesce a trovare le parole per manifestarsi”.

E i docenti cosa dovrebbero fare a suo avviso? “Consiglierei ai docenti, prima di tutto, di non fermarsi a ciò che appare in superficie e di non confondere il silenzio con il benessere, né l’isolamento con una scelta necessariamente volontaria. A volte basta un gesto semplice: avvicinarsi a un ragazzo, chiedergli come sta, dedicargli qualche minuto in più, dimostrargli che la sua presenza non è invisibile. Ma è fondamentale anche non minimizzare gli episodi di bullismo, non considerarli semplici scherzi o dinamiche adolescenziali e intervenire concretamente quando si verificano.

Soprattutto, consiglierei di non avere paura di mettersi in ascolto. Un docente non deve necessariamente avere la soluzione a ogni problema, ma può fare moltissimo semplicemente scegliendo di non ignorarlo. Perché, a volte, un insegnante non cambia la vita di uno studente attraverso una lezione, ma attraverso la capacità di accorgersi che quello studente sta soffrendo.

I veri eroi non sono soltanto quelli della TV, ma sono anche coloro che lavorano in silenzio lontano dalle telecamere senza spesso riconoscimenti e valorizzazione. La Prof.ssa dedica tutte le sue ore libere all’ascolto verso i ragazzi. Un ragazzo facilmente dimenticherà una nozione appresa difficilmente una mano tesa nel momento del bisogno”.

La docente: “Le mie sei ore di scuola vissute accanto agli studenti”

La professoressa Intilla ha raccontato la vicenda dal suo punto di vista: “Ho conosciuto Stefania Ferro intorno al 2014, in un periodo in cui si parlava ancora poco di bullismo e delle sue conseguenze. Da sempre, nel mio modo di insegnare, cerco di andare oltre ciò che i ragazzi mostrano: mi soffermo sui loro occhi, osservo i loro gesti, i loro atteggiamenti e cerco di cogliere anche ciò che spesso non riescono a esprimere a parole.

Durante le mie lezioni propongo spesso attività di introspezione, chiedendo agli alunni di raccontarsi e di definirsi attraverso tre aggettivi. Può sembrare un esercizio semplice, ma per molti parlare di sé e riconoscere le proprie qualità o fragilità è tutt’altro che facile. Queste attività mi aiutano a conoscerli meglio e a costruire con loro un rapporto di fiducia.

Oggi le mie ore buche sono diventate, in gran parte, ore dedicate agli studenti. Bussano alla porta della mia aula per chiedere un consiglio, prepararsi a un’interrogazione, trovare un po’ di coraggio prima di affrontare una difficoltà o semplicemente per essere ascoltati. A volte arrivano ragazzi particolarmente ansiosi che hanno bisogno anche soltanto di un abbraccio. Altre volte si confidano su situazioni personali e familiari, oppure raccontano episodi di prevaricazione che stanno vivendo.

Cerco di ascoltarli, di incoraggiarli e soprattutto di aiutarli a riconoscere il proprio valore, perché mi accorgo che spesso la loro autostima è molto fragile. Qualcuno, dopo essersi confidato, si scusa persino per avermi disturbata. Ma io rispondo che non ha disturbato affatto. Una delle frasi che sento ripetere più spesso è: ‘Professoressa, lei mi capisce’.

Credo che sia proprio qui il senso delle mie ore buche: non sono più soltanto spazi vuoti nell’orario scolastico, ma occasioni preziose per esserci. I ragazzi sanno che nella mia aula possono trovare ascolto, comprensione, un abbraccio spontaneo e una parola di incoraggiamento. Non mi sento di lasciare soli questi ragazzi quando chiedono aiuto. Per questo, spesso, le mie sei ore di scuola diventano sei ore vissute accanto a loro”.