Docenti e Ata, ecco come recuperare gli anni preruolo non calcolati in ricostruzione carriera

Docenti e Ata, ecco come recuperare gli anni preruolo non calcolati in...

Sono tanti i docenti e il personale Ata che dopo tanti anni dalla ricostruzione della carriera, dimenticano di richiedere il recupero di alcuni anni di preruolo congelati e non immediatamnte validi per la progressione della carriera e l’inquadramento nella classe stipendiale.

Quali sono gli anni congelati

I docenti con più di quattro anni di pre ruolo hanno, al momento della ricostruzione di carriera, il congelamento dei due terzi degli anni oltre i primi quattro ai fini della progressione stipendiale. Se un docente avesse 13 anni di preruolo, ne avrebbe riconosciuti solo 10, mentre 3 anni rimarrebbero congelati fino al compimento del sedicesimo anno di anzianità per i docenti laureati della scuola secondaria superiore. Nel caso specifico dell’esempio dei docenti laureati della scuola secondaria, dopo 16 anni di anzianità del servizio, compresi gli anni di precariato regolarmente riconosciuti, potrebbe fare istanza per richiederli ai fini dell’inquadramento economico nella classe stipendiale.

Recupero anni docenti e Ata

Questi anni che sono stati tagliati dalla ricostruzione della carriera all’atto dell’entrata in ruolo e del superamento dell’anno di prova, potranno essere recuperati al compimento del sedicesimo anno di servizio. A tal proposito è utile sapere che l’art.4 comma 3 del DPR 399 del 23 agosto 1988 dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Questa norma, attualmente vigente, consente ai docenti di ruolo che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di servizio, di recuperare, ai soli fini economici, gli anni di pre ruolo decurtati.

Prendiamo il caso del docente con 13 anni di pre ruolo, laureato e di ruolo nella scuola secondaria, tale docente ha avuto riconosciuti per intero i primi 4 anni di pre ruolo e dei successivi 9 ne ha avuti riconosciuti soltanto 6. Quindi all’inizio della carriera ha avuto riconosciuti 10 anni di pre ruolo anziché 13. Questo docente dopo altri sei anni di ruolo, arrivando al compimento del sedicesimo anno di servizio dovrebbe avere riconosciuta, ai soli fini economici, l’intera anzianità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. In buona sostanza tale docente dovrebbe avere restituiti i tre anni decurtati all’inizio della carriera.

Come chiedere il recupero economico

Come fare per recuperare gli anni perduti all’inizio della ricostruzione della carriera? Se la scuola non ha provveduto all’adeguamento della classe stipendiale e della scadenza temporale per il nuovo scatto economico, basta che il docente ne faccia richiesta esplicita ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR. 399/1988.