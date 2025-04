Docenti e dirigenti scolastici aggrediti, si prevede l’arresto in flagranza di reato: i provvedimenti di Valditara

Si è svolto oggi, mercoledì 30 aprile, il Consiglio dei Ministri in cui è stato esaminato uno schema di disegno di legge in materia di “consenso informato in ambito scolastico”, relativo ad attività di educazione sessuale a scuola, su iniziativa del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Ecco le parole del ministro durante la conferenza stampa sul provvedimento che riguarda le aggressioni al personale scolastico: “Per quanto riguarda il secondo provvedimento si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato in caso di lesioni personali a docenti e dirigenti scolastici, non mere aggressioni verbali. Si prevede un aggravamento delle pene per lesioni al personale; ad esempio si passa per le lesioni lievi da sei mesi a tre anni fino a due anni a cinque anni. Perché questa norma? Il personale scolastico è quello più toccato da aggressioni. Sono soprattutto i genitori che picchiano. Un insegnante, un dirigente scolastico, non si tocca. Posso anche aggiungere che la funzione delicata e importante dell’educatore deve essere preservata. L’obiettivo primario è condizioni di serenità per i nostri figli. L’arresto in flagranza non si estende ai minori”.

