Docenti e DSGA neoassunti, da Espero corsi di formazione sulla previdenza complementare

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente emanato, per l’a.s. 2020/2021, due circolari per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei DSGA neoassunti.

Formazione docenti neoassunti

Formazione Dsga neoassunti

Il percorso formativo di un lavoratore della Scuola si compone della realizzazione di un valore futuro, anche da un punto di vista previdenziale.

Per tale ragione, il Ministero ha precisato che gli incontri di carattere formativo dovranno aiutare i docenti e i DSGA a meglio inserirsi nelle dinamiche della vita professionale, anche con indicazioni di carattere operativo (ad esempio l’utilità di accedere ai benefici del sistema previdenziale Espero).

Fondo Espero si è dunque detto disponibile per l’organizzazione di incontri informativi senza oneri per le Scuole o Scuole polo che ne facciano richiesta.

Maggiori informazioni possono essere reperite consultando il sito web del Fondo www.fondoespero.it oppure contattando il numero 06 52279155 o scrivendo a [email protected].