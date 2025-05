Docenti leoni da testiera, il Ministero non li tollera più: Valditara annuncia sanzioni verso chi non è degno del ruolo che riveste

L’autorevolezza degli insegnanti passa per l’assunzione, da parte loro, di comportamenti in linea con il ruolo centrale per l’educazione dei giovani: non si ammettono errori. Né a scuola, né fuori. E neanche sui social media, dove troppo spesso si assumono comportamenti oltre le righe e non consoni con il ruolo di educatore. A ribadirlo è stato, sabato 31 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Le dichiarazioni del Ministro

“La figura del docente – ha fatto sapere il numero uno del Mim – è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell‘educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile che i docenti stessi siano per primi sempre consapevoli della profonda responsabilità e dello straordinario valore sociale del loro ruolo”.

Secondo Valditara, “proprio a tutela della stragrande maggioranza degli insegnanti che tengono atteggiamenti esemplari, non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata. Il Ministero, attraverso i suoi organi competenti, sanzionerà quanti per i loro atti non sono degni di far parte della nostra scuola.

I precedenti

Ricordiamo che dopo l’esplosione del caso di Christian Raimo – l’insegnante romano sospeso per alcuni mesi a causa di pesanti esternazioni contro lo stesso ministro Valditara – e della maestra di scuola primaria iscritta alla piattaforma Onlyfans e per questo licenziata dalla scuola paritaria dove lavorava, il Ministero dell’Istruzione e del Merito starebbe lavorando ad un codice etico per insegnanti e personale scolastico.

Cosa dice la normativa

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico consiste nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare.

L’articolo 28 della Costituzione recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.

Ricordiamo che durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando.

La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno.