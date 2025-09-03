Docenti neo-assunti a.s. 2024/25, l’ambiente online Indire chiude il 26 settembre. Quando aprirà per gli immessi in ruolo 2025/26?

Indire ha comunicato che da venerdì 26 settembre 2025 non sarà più possibile accedere all’ambiente di formazione per i docenti neoassunti relativo all’anno scolastico 2024/2025.

E invita i docenti tutor che ancora non avessero scaricato il proprio attestato a farlo entro il 26 settembre. Dopo questa data non sarà più possibile entrare nell’ambiente.

Il comunicato conclude: “Grazie a tutte e a tutti per il percorso condiviso: ci ritroveremo presto con l’apertura dell’ambiente per l’anno scolastico 2025/2026“.

Ma quando aprirà per i neo-immessi in ruolo 2025/26?

Al momento possiamo solo fare previsioni. Negli anni precedenti a quello appena concluso l’ambiente INDIRE a supportodel periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2024/25, era stato reso disponibile nel mese di novembre. Tuttavia, nell’a.s. 20254/25 si è dovuto attendere il mese di marzo.

Cosa si fa nell’ambiente Indire?

Nell’ambiente Indire sarà possibile documentare il portfolio professionale digitale da presentare al Comitato di valutazione.

Il Portfolio INDIRE nasce per accogliere e organizzare la documentazione di varie esperienze formative, consentendo poi la creazione di “viste”. Nel ‘mondo Neoassunti’, la “vista” per eccellenza è quella del portfolio da presentare al Comitato di Valutazione che riepiloga le esperienze formative relative ai Laboratori e alle Attività didattiche svolte in aula. Inoltre, le attività che confluiscono nel curriculum formativo sono sempre esperienze, formali o non formali, che hanno contribuito a definire il docente e la sua professionalità prima dell’ingresso nel nuovo ruolo.

Il portfolio è costruito attorno a due pilastri fondamentali:

1. gli Standard minimi, che sono alla base dei bilanci delle competenze;

2. le Esperienze formative da documentare.