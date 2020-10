Docenti precari, buoni solo per tappare i buchi. Quando arriva il ruolo? Lo speciale in DIRETTA il 12 ottobre

Si è tutti concordi a dire che l’anno scolastico 2020/2021 è l’anno del precariato: non solo per i numeri elevati di cattedre date a supplenza, ma anche per l’attenzione e l’importanza che quest’anno rivestono i supplenti, docenti che da sempre restano il motore della scuola.

Ma quando arriverà la stabilizzazione? Saranno sufficienti i concorsi, specie il concorso straordinario per la scuola secondaria? Bisogna intervenire in modo strutturale per evitare il solito balletto delle supplenze con ricadute per la continuità didattica? Sono i temi al centro della nuova puntata di Tecnica della Scuola Live, in diretta su Facebook e Youtube domani, lunedì 12 ottobre, alle ore 15.

Si parlerà di supplenze e concorsi con il direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, il segretario nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, il coordinatore nazionale Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, Silvana Vacirca, del Comitato Priorità alla Scuola e Margherita Stimolo, del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati. Conduce il dibattito il giornalista Fabrizio De Angelis.

Per seguire la nostra diretta

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook