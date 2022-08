Docenti social e influencer, in Italia e nel mondo: chi sono e cosa fanno

Sono molti e non è semplice rintracciarli tutti: sono i tanti docenti di ogni tipologia di istituzione scolastica e anche esperti nel mondo della didattica che da tempo stanno usando i diversi social per divulgare idee, fornire risorse e soprattutto creare delle community professionali. Sono coloro che attraverso i media stanno favorendo lo scambio e il confronto, che spesso mancano nelle istituzioni fisiche.

È quasi impossibile nominarli tutti, sono presenti su Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, ma anche Twitter e Linkedin, i loro siti e i loro canali sono davvero tanti.

Va detto che i docenti social e influencer sono presenti a livello planetario, esistono addirittura delle classifiche che indicano il numero dei followers e in alcuni casi i relativi guadagni che dalle pagine ricavano i docenti stessi.

Negli USA e nel Regno Unito

Questo in Italia è un fenomeno ancora poco o per nulla indagato, ma negli USA, per esempio, Kevin McClintock, insegnante nella scuola secondaria di primo grado, divenuto popolare per le sue strategie relazionali basate sulla danza, risulta essere seguito da oltre due milioni di persone e per ogni post guadagna circa 500 dollari. Nel Regno Unito Laurie Knox, docente di economia a Londra e esperto di linguistica, ha circa settecentomila followers e spopola su Tik Tok e per ogni post arriva ad un guadagno di circa 130 sterline.

In Italia: i docenti top influencer

Dei docenti social e influencer si è occupata una recente ricerca dell’Osservatorio Alkemy – Il Sole 24 ore, che mette al primo posto Sandro Marenco, professore di inglese e tedesco ad Alessandria, che su Tik Tok ha lanciato un video per studiare, accompagnato dall’hashtag #RipassiamoInsieme» e ha superato i 250 mila followers. I suoi post sono letti da oltre 4 milioni di studenti. Al secondo posto di questa graduatoria c’è il notissimo Alessandro D’Avenia, scrittore, editorialista, docente di latino e greco, presente sul web con il sito Prof 2.0 e al terzo Elia Bombardelli, trentino, docente di matematica che ha caricato oltre 200 video lezioni su YouTube.

Scuola primaria

Sono presenti su molti social e hanno un gran numero di followers diverse docenti della scuola primaria, che nelle loro pagine forniscono materiali, idee, risorse. Stiamo parlando, per esempio, di  MAESTRA GLORIA, che ha un sito curato e ricco di materiali ben organizzati e originali e ha un profilo Instagram molto seguito; MAESTRA MARTA, Marta Benini, anche lei attiva sul suo sito specializzato nell’area logico matematica, con un seguitissimo profilo Instagram; Maestrainbluejeans, ovvero Francesca Scaglione, che utilizza i propri social per condividere strumenti, risorse e una valanga di materiale didattico, tutto da scaricare gratuitamente e ha fondato anche il mensile digitale gratuito Didattica Felice, oltre a “Quadagenda” una speciale agenda per insegnanti, e il “Quadamico della Felicità” un activity book per insegnare ai bambini a scegliere di essere felici.

Popolari su Instagram anche le maestre Ginevra e Giuditta, autrici della fortunata serie #Aprendoapprendo, che condividono materiali e stampabili con cui arricchire la didattica in modo creativo-laboratoriale.

Latino, greco, inglese, tecnologie….. e tanto altro

E citiamo ancora il professor Enrico Galliano, che ha un canale YouTube (22mila iscritti) e un profilo Twitter (quasi 2mila followers), che ha trasformato i vissuti quotidiani scolastici in brevi video e sketches divertenti.

Da segnalare anche Antonella Visconti, che insegna a Varese, ed è riuscita a spopolare su TikTok, regalando interessanti pillole di greco, latino e di letteratura e poesia; tra i suoi video con maggior successo ci sono senza dubbio le letture ad alta voce in greco.

Spopola anche Norma Cerletti, citata anche da Forbes Italia, che su TikTok è riuscita in pochissimo tempo a consolidare una community di quasi 400mila seguaci: la giovanissima docente di lingua inglese ha avuto l’idea vincente di organizzare mini corsi settimanali, ai quali dà ogni giorno un tema diverso.

E non si può non citare il popolarissimo Alessandro Bencivenni, docente di francese nella scuola secondaria di secondo grado, formatore, blogger, autore, che ha un sito, un canale YouTube, “Il prof Digitale”, e si presenta con il significativo motto “La rivoluzione digitale della scuola comincia da te”.

Università

E sono numerosi anche i docenti del mondo accademico che hanno creato profili e pagine social, per una divulgazione efficace su ricerche, pedagogia, e tanto altro.

Tra loro citiamo Daniela Lucangeli, docente all’Università degli Studi di Padova, da tempo impegnata in progetti di alfabetizzazione e divulgazione di tematiche legate alle neuroscienze, all’apprendimento, alla psicologia, alla pedagogia, seguitissima su Facebook, che ha un proprio canale YouTube e un sito. E il professor Michele Daloiso, associato all’Università degli Studi di Parma, esperto in linguistica e disturbi dell’apprendimento, seguito su Facebook, divulgatore con un proprio sito.