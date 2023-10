Docenti tutor e orientatore, iscrizioni entro il 16 ottobre: formazione da concludere entro il 20 novembre

L’11 ottobre scorso il MIM ha reso disponibile per famiglie, studenti e personale la piattaforma UNICA.

All’interno del nuovo portale, un’ampia area è dedicata all’orientamento, con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore.

L’attivazione della piattaforma è stata accompagnata da una nota ministeriale, alla quale sono allegate tre guide.

Tra queste, l’allegato B fornisce indicazioni al personale scolastico per l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento di cui al D.M. 22 dicembre 2022 n. 328.

Tra le indicazioni fornite segnaliamo i particolare questo passaggio:

“Nel caso in cui, ad inizio anno scolastico, subentrasse la necessità di far accedere alla formazione propedeutica alla nomina altri docenti resisi nel frattempo disponibili a svolgere il ruolo di docente tutor/docente orientatore, si comunica che a seguito di iscrizione dei docenti alla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti”, secondo le modalità indicate nella Nota prot. n. 958 del 5 aprile 2023, entro il 16 ottobre 2023, sarà possibile fruire del percorso di formazione, da concludere entro il 20 novembre 2023.

Successivamente tutti i docenti interessati, in particolare i docenti della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, su richiesta, previa iscrizione alla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” secondo le modalità indicate sopra, potranno accedere al percorso di formazione OrientaMenti, organizzato dall’INDIRE“.

Quindi, i docenti interessati a ricoprire il ruolo di docente tutor/docente orientatore potranno iscriversi in piattaforma entro il 16 ottobre e svolgere la formazione entro il 20 novembre.

L’ALLEGATO B

Il corso

