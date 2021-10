Docenti vincolati: manifestazione nazionale a Roma venerdì 15 ottobre

Manifestazione a Roma venerdì 15 ottobre alle ore 14.00 presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere. Si tratta della prima nazionale a cura del CNDV (Comitato Nazionale Docenti Vincolati).

In questa occasione parteciperanno i docenti vincolati di tutta Italia e, cioè, quei docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico 20/21 che per tre anni consecutivi non possono fare domanda di trasferimento, di Utilizzazione e di Assegnazione provvisoria (circa 81.000 insegnanti).

Dei problemi dei cosiddetti “docenti vincolati” ne abbiamo parlato in un’intervista con Angela Mancusi Presidente del CNDV che rappresenta gli insegnanti immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21.



Alla manifestazione parteciperanno, inoltre, i politici di ogni schieramento che sono interessati alla vertenza dei docenti vincolati e i leader nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria (Flc Cgil , Cisl Scuola, Uil, SNALS, Gilda e Anief).

Durante la protesta, una delegazione del comitato sarà ricevuta dal Ministero per presentare la piattaforma rivendicativa.