Domanda Ata 2021: cosa sono le graduatorie di terza fascia? Le FAQ

Per chi presenta la domanda per la prima volta per le graduatorie di terza fascia del personale ATA, riepiloghiamo alcuni aspetti da tener presenti.

Chi è il personale ATA?

Il personale ATA è costituito da diversi profili:

gli assistenti amministrativi che si occupano della gestione amministrativa della scuola;

gli assistenti tecnici che si occupano della gestione dei laboratori scolastici;

i collaboratori scolastici che si occupano della sorveglianza degli alunni e del personale estraneo all’interno dei locali scolastici di cui curano anche la pulizia;

gli addetti alle aziende agrarie che si occupano di supportare le professionalità specifiche delle aziende agrarie;

i cuochi che si occupano della cucina nei convitti e negli istituti alberghieri;

gli infermieri che si occupano della salute degli alunni nei convitti e negli educandati;

i guardarobieri che si occupano della conservazione e della custodia del corredo degli alunni nei convitti e negli educandati.

Come fare la domanda per entrare in graduatoria di terza fascia del personale ATA?

La domanda per essere inserito nella graduatoria di terza fascia va prodotta obbligatoriamente online accedendo al sito POLIS Istanze online del MI probabilmente dal 22 marzo al 22 aprile del 2021 previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

In base al profilo quale titolo occorre possedere?

Per il profilo professionale di Assistente Amministrativo (AA) è richiesto: il diploma di maturità.

Per il profilo professionale di Assistente Tecnico (AT) è richiesto: il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale corrispondente all’attività di laboratorio.

Per il profilo professionale di Cuoco (CU) è richiesto: il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Per il profilo professionale di Infermiere (IF) è richiesto: la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere.

Per il profilo professionale di Guardarobiere (GU) è richiesto: il diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

Per il profilo professionale di Addetto alle aziende agrarie (CR) è richiesto uno dei seguenti diploma di qualifica professionale:

operatore agrituristico;

operatore agro industriale;

operatore agro ambientale.

Per il profilo professionale di collaboratore scolastico (CS) è richiesto uno dei seguenti diploma:

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale

diploma di maestro d’arte

diploma di scuola magistrale per l’infanzia

qualsiasi diploma di maturità

attestati e/o diplomi di qualifica professionale di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

