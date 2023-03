Domanda mobilità docenti 2023/24, oggi il via, ma su Istanze Online non è ancora aperta l’area dedicata

Domanda mobilità docenti 2023/24, oggi il via, ma su Istanze Online non...

Oggi, lunedì 6 marzo si parte con la mobilità 2023/24. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato nella giornata di mercoledì 1 marzo l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.

Stando a quanto ci comunicano alcuni lettori, l’area dedicata su Istanze Online non è ancora aperta e quindi non è possibile inoltrare la domanda di mobilità.

Ricordiamo tutte le scadenze

Le domande potranno essere inoltrate nelle seguenti date: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

Ecco la playlist con tutte le guide per la domanda di Mobilità 2023/24