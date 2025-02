Domanda mobilità docenti 2025/26 e graduatoria interna di Istituto: tutto quello che c’è da sapere – DIRETTA ore 16,00

È stato firmato mercoledì 29 gennaio, il CNNI mobilità 2025/28 dalle organizzazioni sindacali. Si tratta di una rivoluzione copernicana per i nuovi punteggi delle graduatorie di Istituto, previsto molto lavoro per le segreterie scolastiche. Ma chi può fare domanda di mobilità 2025/2026? Quali documenti devono essere preparati per la domanda di mobilità e per le graduatorie di istituto? Che differenza c’è tra mobilità territoriale e mobilità professionale?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 6 febbraio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

