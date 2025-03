Domanda mobilità docenti 2025, ecco la documentazione necessaria – DIRETTA ore 15,00

È stata pubblicata, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2025/26 che la regola.

L’ordinanza ministeriale disciplina le procedure di mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/26. Essa definisce i criteri e i termini per le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, tenendo conto delle nuove disposizioni legislative e contrattuali. Il documento specifica i requisiti, i vincoli temporali e le precedenze per la mobilità, oltre alle modalità di documentazione e valutazione delle domande.

I termini per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo e ATA sono specificati nell’articolo 2 del documento. Ecco le date principali:

Personale docente : il termine iniziale per la presentazione delle domande è fissato al 7 marzo 2025 , e il termine ultimo è il 25 marzo 2025 . La pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025 .

: il termine iniziale per la presentazione delle domande è fissato al , e il termine ultimo è il . La pubblicazione dei movimenti è fissata al . Personale educativo : il termine iniziale per la presentazione delle domande è il 7 marzo 2025 , e il termine ultimo è il 27 marzo 2025 . La pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio 2025 .

: il termine iniziale per la presentazione delle domande è il , e il termine ultimo è il . La pubblicazione dei movimenti è fissata al . Personale ATA: il termine iniziale per la presentazione delle domande è il 14 marzo 2025, e il termine ultimo è il 31 marzo 2025. La pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.

Inoltre, è importante notare che il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina, rispettando comunque i termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Ma qual è la documentazione necessaria da allegare alla domanda prima dell'inoltro? Quali sono le deroghe principali al vincolo della mobilità? È necessario compilare un allegato specifico per le deroghe? Quante domande di mobilità può presentare una stessa persona? Quante preferenze per domanda può indicare?

