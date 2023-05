Domande personale Ata 24 mesi, titoli validi da inserire. Ancora pochi giorni alla scadenza – DIRETTA ore 16,30

La Tecnica risponde Live lancia un’altra diretta sulle domande del personale ATA 24 mesi per dare gli ultimi chiarimenti e le ultime informazioni sulla compilazione della domanda e in particolare sui titoli validi da inserire nei vari profili ATA. Alla diretta saranno presenti oltre ai nostri esperti Dino Caudullo e Lucio Ficara, il sindacalista, membro della Segreteria Nazionale della Uil Scuola Rua e responsabile della contrattazione ATA, Pasquale Raimondo. Presenta la diretta di oggi, giovedì 4 maggio alle ore 16,30 il nostro Daniele Di Frangia.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Dove compilare la domanda

Si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dalle ore 9,00 27 aprile 2023, fino alle ore 23,59 del 18 maggio 2023. Nei bandi di concorso, la cui pubblicazione dovrà avvenire al massimo per il 26 aprile 2023, dovrà, inoltre, essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il seguente servizio “Istanze on Line (POLIS)”. L’accesso al servizio Istanze on-line dovrà essere reso raggiungibile mediante il Portale InPa; con diversa nota seguiranno apposite indicazioni. Il servizio sarà anche raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line.

Quali i titoli validi da inserire in domanda

È utile ricordare che per il profilo collaboratore scolastico non ci sono titoli culturali da potere inserire a sistema, mentre si possono inserire i titoli di servizio prestati sul medesimo profilo o anche per altri profili o per servizio prestato in pubbliche Amministrazioni e/o Enti Locali.